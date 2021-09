CTC : O’Toole sur la défensive au sujet de son projet de réduction de milliards de dollars du financement de la garde d’enfants et d’élimination des aides d’urgence aux travailleurs

OTTAWA, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant le débat en français hier soir, le chef conservateur Erin O’Toole s’est trouvé sur la défensive à l’égard de son engagement à annuler les accords sur les garderies conclus avec les provinces et à réduire de milliards de dollars le financement des garderies en ces temps où les parents en ont besoin plus que jamais.



« L’absence de services de garde d’enfants est une des principales raisons pour lesquelles bien des femmes ont dû quitter le marché du travail pendant la pandémie. Actuellement, de nombreux parents ont encore de la difficulté à trouver des places en garderie pour leurs enfants », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Il est cruel et irresponsable que M. O’Toole refuse à ces femmes les services de garde de qualité à prix abordable dont elles ont besoin pour enfin réintégrer le marché du travail. »

O’Toole a en outre été pris à manifester de nouveau ses tendances anti-travailleurs en parlant des pénuries de main-d’œuvre, soutenant que les aides d’urgence des travailleurs et travailleuses devraient être éliminées. Plus tôt au cours de la pandémie, il avait déclaré qu’il aurait fallu accorder plus d’argent aux entreprises et moins aux travailleurs et travailleuses.

« L’absence de places en garderie, les bas salaires et les piètres conditions de travail comptent parmi les principaux facteurs des pénuries de main-d’œuvre », dit madame Bruske. « Pourtant, M. O’Toole, comme tous les autres conservateurs, blâme les travailleurs et travailleuses. Il ne peut pas prétendre être l’ami des familles travailleuses alors qu’il dit qu’il faudrait éliminer des soutiens d’urgence critiques en temps de pandémie. »

Madame Bruske ajoute que le projet de M. O’Toole ayant trait aux personnes travaillant dans l’économie à la demande, qu’on dirait rédigé par Uber, montre à quel point M. O’Toole est déconnecté de la réalité actuelle des travailleurs et travailleuses.

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-355-1962