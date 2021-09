Les Métaux NioBay annonce des changements corporatifs

English French

MONTRÉAL, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur l’exploration, le développement et la production de métaux critiques ‘’verts’’ ayant un accent environnemental, durable, de gouvernance et de participation des autochtones (ESGI) annonce que M. Claude Dufresne, Président et chef de la direction quittera la Société en date du 30 septembre 2021 pour poursuivre ses activités dans le domaine prometteur de la technologie des batteries de niobium. M. Dufresne continuera d’être associé à NioBay à titre de consultant et de membre du conseil consultatif.



M. Jean-Sébastien David, administrateur de NioBay depuis 2014, remplacera M. Dufresne en tant que président et chef de la direction. M. David était récemment chef des opérations d’Arianne Phosphate Inc. Ce dernier a joué un rôle essentiel dans l’avancement du projet de phosphate lac à Paul, un projet ayant reçu l’ensemble des permis requis. Avant de se joindre Arianne, M. David a été vice-président du développement durable à Corporation Minière Osisko (2007-2012) où il a joué un rôle déterminant dans l’obtention des permis de construction et de développement de la mine Canadian Malartic. Il a obtenu son B.Sc. géologie et une maîtrise en gestion de projet de l’Université du Québec à Chicoutimi.

« Claude et son équipe ont apporté l’un des plus beaux projets miniers au Canada chez NioBay (James Bay Niobium). Maintenant, il veut se concentrer sur le développement de l’utilisation du niobium dans le secteur des batteries, nous ne pouvons pas vraiment être déçus par sa décision. Nous sommes heureux qu’il a accepté de se joindre au sein du conseil consultatif et d’obtenir son engagement pour poursuivre les initiatives de la société du niobium comme métal vert requis pour dé-carboniser l’économie », a déclaré M. Serge Savard, président du conseil de NioBay.

M. Savard commente également sur la nomination de M. David, « Nous sommes heureux que Jean-Sébastien se joigne à NioBay en tant que président et chef de la direction. Sa connaissance actuelle des activités de la Société, combinée à son expertise en développement de projets et à ses relations avec les principaux intervenants, sera un atout pour la mise en production du projet James Bay Niobium ».

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès. La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 48 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

