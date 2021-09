EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.08.2021

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.08.2021 oli 17,8976 eurot, kasvades augustiga 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.08.2021 seisuga 18,91 eurot. EPRA NAV suurenes augustis 0,9% võrra.

Augustis teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 170 tuhat eurot, mis on 24 tuhat eurot rohkem kui juulis. Kõikide fondi kinnisvarainvesteeringute tulud on taastunud Covid-19 kriisi eelsele tasemele. Ka kriisis enim kannatanud Saules Miestase kaubanduskeskus teenib taas kõrgemat tulu klientide käibega seotud üürilt ning samuti laste mänguväljakult, mis vahepealsel perioodil oli suletud. Märgilise tähendusega on muutus viimase 1,5 aasta tarbijakäitumises – keskuse külastatavus on küll madalam, kuid ostud on suuremad ning kokkuvõttes on käibeüüride tase hoolimata külastatavuse langusest kriisieelse ajaga võrreldav.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli augustis 1 000 tuhat eurot, mis on 22 tuhat eurot kõrgem kui juulis, sisaldades NOI (puhas üüritulu) kasvu summas 13 tuhat eurot ning üldkulude vähenemise mõju summas 9 tuhat eurot.

Selle aasta kaheksa kuu jooksul on fond teeninud 8,3 miljoni euro (2020 8 kuud: 6,7 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 6,9 MEUR (2020: 5,3 MEUR) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 1,6 miljonit eurot, millest 1,054 miljonit eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine ning ülejäänud kasv on seotud nii eelmisel aastal Covid-19 eriolukorra ajal üürnikele antud allahindlustega kui ka vakantsuse väljaüürimisega Ulonu ja Evolutioni büroohoonetes Vilniuses.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 31. augusti seisuga 152 tuhat eurot, jäädes juuliga võrreldes samale tasemele.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas augustis 1,479 miljoni euro võrra, s.h laekus fondi Leedu tütarettevõttele juunis soetatud kinnistute sisendkäibemaks summas 1,048 miljonit eurot. Fondi konsolideeritud raha jääk oli seisuga 31.08.2021 11,5 MEUR.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.08.2021 seisuga 90,786 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

