Sonus faber x Maserati MC20 für das beste OEM-Premium-Auto-Audiosystem ausgezeichnet

VICENZA, Italien, Sept. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonus faber freut sich, seine Auszeichnung beim EISA Award 2021-2022 für das beste OEM-Premium-Auto-Audiosystem im Supersportwagen Maserati MC20 bekanntgeben zu können. Ein Jahr nach der Enthüllung des Fahrzeugs freuen sich die beiden traditionellen Luxusmarken in Italien darauf, ihre Partnerschaft mit Innovationen und Auto-Audiotechnologie weiter erfolgreich zu gestalten.



Das erste mit dem Premium-Audiosystem von Sonus faber hergestellte Maserati-Modell, der MC20, nutzt das Know-how von Sonus faber zur Klangoptimierung. Zum Einsatz kommt ein 12-Kanal-System mit einer Leistung von 695 Watt und 12 Lautsprechern mit den speziellen Eigenschaften der Philosophie von Sonus faber, bei der die Klangwiedergabe über ein System aus Naturmaterialien erfolgt. Das System ist speziell auf seine Umgebung zugeschnitten, die Lautsprecher arbeiten mit einem benutzerdefinierten EQ und Echtzeitoptimierung über einen Verstärker der Klasse D mit 695 W, der sowohl Stereo- als auch Surround-Optionen bietet. Der daraus resultierende Klang ist im ganz im Stile der „Voice of Sonus faber“ und gibt dem Hörer die Möglichkeit, die verschiedenen Instrumente eines Titels herauszuhören. Das emotionale Erlebnis hierbei gleicht dem eines Live-Konzerts.

„Das Team von Sonus faber fühlt sich geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Das bestätigt uns, dass dieses fünfjährige Projekt aus Leidenschaft zu einem erstklassigen Auto-Audiosystem geführt hat“, so Jeff Poggi, President von Sonus faber und Co-CEO der McIntosh Group. „Wir teilen diese Auszeichnung mit Maserati, unserem vertrauenswürdigen Partner, und freuen uns darauf, unseren natürlichen Klang noch mehr Luxus-Automobilkunden auf der ganzen Welt zu bieten.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Sie unter https://eisa.eu/awards/maserati-mc20-with-sonus-faber/

ÜBER SONUS FABER

Sonus faber ist ein italienischer Hersteller von handgefertigten Lautsprechern und anderen High-End-Audiogeräten, die auf der Idee eines Mannes gegründet wurden, der Musik und deren korrekte Wiedergabe liebte, aber auch von einer Person mit einem besonderen Sinn für handgefertigte Holzprodukte und einer aufrichtigen Ehrfurcht vor Schönheit. Die Marke Sonus faber erzählt seine Geschichte durch Klang und Materialien. Jedes Produkt von Sonus faber, ob aus alten Tagen, der Gegenwart oder in Zukunft, öffnet dem Hörer die Tore in die Welt langjähriger Tradition, italienischer Kultur und Handwerkskunst. Unsere handgefertigten Lautsprecher sind Ausdruck unseres Know-hows in Italien, mit einer unvergesslichen Stimme, die Sie in ein natürliches Klangerlebnis eintauchen lässt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sonusfaber.com

ÜBER MASERATI S.P.A.

Maserati produziert ein umfassendes Sortiment einzigartiger Autos mit einem bemerkenswerten Charakter, die überall sofort erkennbar sind. Mit ihrem Stil, ihrer Technologie und ihrem exklusiven Charakter begeistern sie selbst die anspruchsvollsten und ausgewiesensten Geschmäcker und sind seit jeher ein globaler Maßstab in der Automobilbranche. Eine Tradition erfolgreicher Autos, die allesamt neu definieren, was einen italienischen Sportwagen in Bezug auf Design, Leistung, Komfort, Eleganz und Sicherheit ausmacht und aktuell auf mehr als siebzig internationalen Märkten erhältlich sind. Botschafter dieser Tradition sind das Flaggschiff Quattroporte, die Sportlimousine Ghibli und Levante, der erste von Maserati produzierte SUV. Alle Modelle zeichnen sich durch die Verwendung der besten Materialien und technischer Lösungen von höchster Qualität aus. Ghibli und Levante sind jetzt auch als Hybridversion erhältlich und sind die ersten elektrifizierten Fahrzeuge der Marke mit dem Dreizack. Ein komplettes Sortiment, einschließlich V6- und V8-Benzin- und 4-Zylinder-Hybrid-Kraftmaschinen mit Hinter- und Allradantrieb. Die Trofeo-Kollektion, bestehend aus Ghibli, Quattroporte und Levante, ist mit einem leistungsstarken 580-PS-V8-Motor ausgestattet und verkörpert wie keine andere die Hochleistungs-DNA der Marke mit dem Dreizack. Die Crème de la Crème ist der Supersportwagen MC20, der vom bahnbrechenden Nettuno V6-Motor angetrieben wird und aus der Formel 1 abgeleitete Technologien verwendet, die jetzt erstmals in der Antriebsmaschine eines Serienfahrzeugs zur Verfügung stehen. Das Sortiment von Maserati wird heute in drei Werken produziert: Ghibli und Quattroporte werden in Grugliasco (Turin) im Werk Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP) und Levante im Werk Mirafiori in Turin gebaut. Der MC20 wird im historischen Werk Viale Ciro Menotti in Modena produziert.

