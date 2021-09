Sonus faber x Maserati MC20 bekroond met Best In-Car OEM Premium Audio System

Dutch German Italian

VICENZA, Italië, Sept. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonus faber kondigt met trots aan dat het de 2021-2022 EISA Award heeft gewonnen voor Best In-Car OEM Premium Audio System in de Maserati MC20 Super Sports. Een jaar na de onthulling van de auto zijn de twee luxe Italiaanse traditiemerken verheugd om hun samenwerking op het gebied van innovatie en audiotechnologie voor auto's te blijven vieren.



De MC20 is het eerste Maserati-model met het Sonus faber-systeem in productie en het premium audiosysteem van het model maakt gebruik van de expertise van Sonus faber op het gebied van audiotuning om een 12-kanaals systeem te creëren dat wordt versterkt met een vermogen van 695 watt en 12 luidsprekers met de specifieke kenmerken van de Sonus faber-filosofie van een geluidsreproductie die het gebruik van natuurlijke materialen impliceert. Het systeem is speciaal afgestemd op de omgeving, de luidsprekers werken met aangepaste EQ en real-time optimalisatie van een klasse D-versterker van 695 W, die zowel stereo- als surround-opties biedt. De uitstekende audiokwaliteit wordt gekenmerkt door de 'Voice of Sonus faber' en geeft de luisteraar de mogelijkheid om de verschillende instrumenten op een track te onderscheiden, met de emotionele ervaring die vergelijkbaar is met een live-optreden.

"Het team van de Sonus faber is vereerd om deze prestigieuze prijs te mogen ontvangen, die echt bevestigt dat dit vijfjarige project vol passie heeft geleid tot een audiosysteem van wereldklasse voor voertuigen", aldus Jeff Pogi, President and McIntosh Group Co-CEO. "We vieren dit samen met Maserati, onze vertrouwde partner, en we kijken ernaar uit om ons natuurlijke geluid wereldwijd naar eigenaren van luxe auto's te brengen."

Ga voor meer informatie over de award naar https://eisa.eu/awards/maserati-mc20-with-sonus-faber/

OVER SONUS FABER

Sonus faber is een Italiaanse fabrikant van handgemaakte luidsprekers en andere hoogwaardige audioapparatuur, die is ontstaan uit het idee van een man met een passie voor muziek en de juiste reproductie daarvan, maar ook van iemand met een speciaal gevoel voor handgemaakte houtproducten en een speciaal oog voor schoonheid. Het merk Sonus faber vertelt een verhaal door middel van geluid en materialen. Elk product van Sonus faber, of het nu gaat om het verleden, het heden of de toekomst, kan de luisteraar meenemen naar een wereld van duurzame traditie, Italiaanse cultuur en vakmanschap. Onze handgemaakte muziekinstrumenten zijn trouw aan Italiaanse expertise, met een onvergetelijke stem die u onderdompelt in een natuurlijke geluidservaring. Ga voor meer informatie naar www.sonusfaber.com

OVER MASERATI S.P.A.

Maserati produceert een compleet programma unieke auto's met een verbazingwekkende persoonlijkheid, die overal direct herkenbaar is. Met hun stijl, technologie en unieke, exclusieve karakter voldoen ze aan de meest kritische en veeleisende smaken en zijn ze altijd een maatstaf in de wereldwijde automobielindustrie geweest. Een traditie van succesvolle auto's, die elk een nieuwe definitie zijn van wat deze tot een Italiaanse sportauto maakt op het gebied van design, prestaties, comfort, elegantie en veiligheid, momenteel verkrijgbaar in meer dan zeventig internationale markten. De ambassadeurs van dit erfgoed zijn het vlaggenschip Quattroporte, de sportsedan Ghibli, en de Levante, de eerste SUV van Maserati, die elk worden gekenmerkt door de allerbeste materialen en ultieme technische oplossingen. De Ghibli en Levante zijn nu ook verkrijgbaar in hybride-uitvoering en zijn de eerste elektrische auto's van het merk met de drietand. Een compleet programma, waaronder V6- en V8-benzinemotoren en 4-cilinder hybride-motoren, met achterwiel- en vierwielaandrijving. De Trofeo Collection, bestaande uit de Ghibli, Quattroporte en Levante, uitgerust met de krachtige V8-motor met 580 pk, is de ultieme uitdrukking van het prestatie-DNA van het merk met de drietand. Het topmodel is de MC20 supercar, aangedreven door de baanbrekende Nettuno V6-motor, met uit de Formule 1 afgeleide technologieën die nu voor het eerst beschikbaar zijn in de aandrijving van een standaard productieauto. Tegenwoordig worden de modellen van Maserati geproduceerd in drie fabrieken: de Ghibli en Quattroporte worden gebouwd in Grugliasco (Turijn) bij de Avvocato Giovanni Agnelli-fabriek (AGAP) en de Levante bij de Mirafiori-fabriek in Turijn. De MC20 wordt geproduceerd in Modena, in de historische Viale Ciro Menotti-fabriek.

