Delphix DevOps Data Platform erreicht SAP-zertifizierte Integration mit SAP NetWeaver® und SAP S/4HANA®

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Russian Spanish Indonesian Japanese Korean Malay Thai

REDWOOD CITY, Kalifornien, Sept. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, das branchenführende Datenunternehmen für DevOps, gibt heute bekannt, dass die Delphix DevOps Data Platform 6.0 eine SAP-Zertifizierung für die Integration in SAP NetWeaver® und SAP S/4HANA® erhalten hat. Die Integrationen unterstützen Unternehmen dabei, mit Delphix Daten automatisch zu maskieren, um die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten, Daten vor Ransomware-Angriffen zu schützen und effiziente, virtualisierte Daten bereitzustellen, mit denen SAP-Releases beschleunigt sowie künstliche Intelligenz und Modelle für maschinelles Lernen trainiert werden können.



„Durch unsere SAP-Zertifizierungen kommen wichtige Funktionen hinzu, die die digitale Transformation beschleunigen und gleichzeitig den Datenschutz und die Sicherheit verbessern“, so Dan Graves, CTO von Delphix. „Ransomware-Angriffe umfassen zunehmend die Datenexfiltration, die Kundendaten offenlegen und so zu Verstößen gegen Datenschutzgesetze wie DSGVO, CCPA und HIPAA führen kann. Maskierung und sichere, automatisierte Datenbereitstellung sind zu einer Anforderung für jedes Unternehmen geworden.“

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Integrationssoftware für die Delphix DevOps Data Platform 6.0 in SAP NetWeaver und SAP S/4HANA unter Verwendung standardmäßiger Integrationstechnologien integriert werden kann. Mit diesen Integrationen können Unternehmen SAP-Daten über eine von SAP freigegebene API-Ebene mit Delphix maskieren. Unternehmen, die SAP-Lösungen verwenden, können die Datenautomatisierung und -virtualisierung von Delphix über APIs auch in andere SAP-Funktionen integrieren.

„Wir müssen in der Lage sein, in einer stark regulierten Umgebung sensible Kundendaten zu schützen und gleichzeitig Funktionen in unseren Geschäftsanwendungen bereitzustellen. Mit der Maskierungslösung von Delphix können wir Daten über SAP-Lösungen, Oracle Fusion HCM, Salesforce und benutzerdefinierte Anwendungen hinweg maskieren. Das Maskierungsprojekt dauerte weniger als 20 Tage, sodass wir die geschäftlichen Anforderungen erfüllen konnten“, so Mathieu Guesdon, Chef de Service bei Energir.

Über Delphix

Delphix ist das branchenführende Datenunternehmen im Bereich DevOps.

Daten sind entscheidend für das Testen von Anwendungsversionen, Modernisierung, Cloud-Einführung und KI/ML-Programme. Wir bieten eine automatisierte DevOps-Datenplattform für alle Unternehmensanwendungen. Delphix maskiert Daten zur Einhaltung von Datenschutzrichtlinien, schützt Daten vor Ransomware und liefert effiziente, virtualisierte Daten für CI/CD.

Unsere Plattform umfasst grundlegende DevOps-APIs für die Bereitstellung, Aktualisierung, Wiederherstellung, Integration und Versionskontrolle von Daten. Führende Unternehmen wie Choice Hotels, J.B.Hunt und Fannie Mae nutzen Delphix, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.delphix.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von SAP bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 20-F, beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. SAP weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. SAP ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, und sie gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Services sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Servicenamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: