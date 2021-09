La plataforma de datos DevOps de Delphix logra la integración certificada de SAP con SAP NetWeaver® y SAP S/4HANA®

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Russian Spanish Indonesian Japanese Korean Malay Thai

REDWOOD CITY, California, Sept. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, líder del sector de datos para DevOps, ha anunciado hoy que la plataforma de datos DevOps 6.0 de Delphix ha obtenido la certificación de SAP para su integración con SAP NetWeaver® y SAP S/4HANA®. Las integraciones ayudan a las empresas a utilizar Delphix para enmascarar automáticamente los datos con el fin de cumplir los requisitos de privacidad, proteger los datos de los ataques de ransomware y ofrecer datos eficientes y virtualizados para acelerar los lanzamientos de SAP o entrenar la inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático.



«Nuestras certificaciones SAP añaden capacidades críticas para acelerar la transformación digital al tiempo que mejoran la privacidad y la seguridad de los datos», afirma Dan Graves, director técnico de Delphix. «Los ataques de ransomware incluyen cada vez más la exfiltración de datos, lo que puede exponer los datos de los clientes y violar las normativas de privacidad como el RGPD, la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y la Ley de Portabilidad y Contabilidad de Seguros de Salud (HIPAA). El enmascaramiento y la entrega de datos segura y automatizada se han convertido en requisitos para todas las empresas».

El Centro de Integración y Certificación de SAP (SAP ICC) ha certificado que el software de integración para Delphix DevOps Data Platform 6.0 se integra con SAP NetWeaver y SAP S/4HANA utilizando tecnologías de integración estándar. Con estas integraciones, las organizaciones pueden utilizar Delphix para enmascarar los datos de SAP a través de una capa API aprobada por SAP. Las empresas que utilizan soluciones SAP también pueden integrar la automatización y virtualización de datos de Delphix con otras capacidades de SAP a través de API.

«En un entorno sumamente regulado, necesitamos la capacidad de proteger los datos sensibles de los clientes sin dejar de ofrecer capacidades en nuestras aplicaciones empresariales. La solución de enmascaramiento de Delphix nos permite enmascarar datos en las soluciones SAP, Oracle Fusion HCM, Salesforce y aplicaciones personalizadas. El proyecto de enmascaramiento se llevó a cabo en menos de 20 días, lo que nos permitió satisfacer las demandas de la empresa», explica Mathieu Guesdon, director de departamento de Énergir.

Delphix es la empresa de datos líder del sector en materia de DevOps.

Los datos son fundamentales a la hora de probar las versiones de las aplicaciones, la modernización, la adopción de la nube y los programas de IA/ML. Proporcionamos una plataforma de datos DevOps automatizada para todas las aplicaciones empresariales. Delphix enmascara los datos con el fin de garantizar su privacidad, protege los datos frente a ataques de ransomware y ofrece datos eficientes y virtualizados para CI/CD.

Nuestra plataforma incluye API esenciales de DevOps para el suministro de datos, la actualización, el rebobinado, la integración y el control de versiones. Empresas líderes, como Choice Hotels, J.B.Hunt y Fannie Mae, utilizan Delphix para acelerar su transformación digital. Para obtener más información, visite www.delphix.com o síganos en LinkedIn, Twitter y Facebook.

