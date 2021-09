デルフィックスのDevOpsデータプラットフォーム、SAP認証を受けてSAP NetWeaver®およびSAP S/4HANA®と統合

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Russian Spanish Indonesian Japanese Korean Malay Thai

カリフォルニア州レッドウッドシティ発, Sept. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界をリードするDevOpsデータ企業であるデルフィックス (Delphix)は本日、デルフィックスのDevOpsデータプラットフォーム6.0がSAP認証を受け、SAP NetWeaver®およびSAP S/4HANA®と統合されたことを発表した。この統合により、企業はデルフィックスを利用してデータを自動的にマスキングし、プライバシーコンプライアンスを確立してランサムウェア攻撃からデータを保護することができる。また、効率的な仮想化データを配信して、SAPリリースを加速する、あるいは人工知能や機械学習モデルのトレーニングを実施することができるようになる。



デルフィックスCTOのダン・グレイブス (Dan Graves) は次のように述べている。「当社がSAP認証を受けたことにより、デジタル変革が加速され、データプライバシーとセキュリティの向上に不可欠な機能が追加されます。ランサムウェア攻撃により、データ流出が伴うことが増えています。これにより、顧客データが漏洩し、GDPR、CCPA、HIPAAなどのプライバシー法に違反するおそれがあります。マスキングとセキュアで自動化されたデータ配信は、あらゆる企業で必要となっています。」

SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) は、デルフィックスのDevOpsデータプラットフォーム6.0の統合ソフトウェアが、標準の統合テクノロジーを使用してSAP NetWeaverおよびSAP S/4HANAと統合できることを認証した。これらの統合により、企業はデルフィックスを利用して、SAP認証を受けたAPIレイヤーを介してSAPデータをマスキングできる。SAPソリューションを使用する企業は、APIを介してデルフィックスのデータ自動化と仮想化を他のSAP機能にも統合できる。

Energirサービス部長のマシュー・ゲドン (Mathieu Guesdon) は次のように述べている。「厳しく規制された環境では、機密性の高い顧客データを保護する機能が必要な一方、ビジネスアプリケーションの機能も支障なく実行する必要があります。デルフィックスのマスキングソリューションを利用すると、SAPソリューション、Oracle Fusion HCM、Salesforce、各種カスタムアプリケーションのデータをマスキングできます。マスキングプロジェクトには20日もかからなかったため、ビジネス需要に十分対応することができました。」

デルフィックス (Delphix) は、業界をリードするDevOpsデータ企業である。

データは、アプリケーションリリース、最新化、クラウド導入、AI/MLプログラムのテストに不可欠である。同社は、あらゆるエンタープライズアプリケーションに、自動化されたDevOpsデータプラットフォームを提供している。デルフィックスは、データをマスキングしてプライバシーコンプライアンスに対応し、ランサムウェアからデータを保護して、CI/CDに効率的に仮想化データを提供している。

同社のプラットフォームには、データプロビジョニング、更新、巻き戻し、統合、バージョン管理に不可欠なDevOps APIが含まれている。チョイス・ホテルズ (Choice Hotels)、JBハント (J. B. Hunt)、ファニー・メイ (Fannie Mae) などの大手企業が、デルフィックスを利用してデジタル変革を加速している。詳しくは、www.delphix.comを閲覧するか、同社のLinkedIn、Twitter、Facebookをフォローされたい。

本リリースに記載される過去の事実以外の記述は、1995年米国民事証券訴訟改革法 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) に規定される将来の見通しに関する記述である。将来の見通しに関する記述はすべて、最新のフォーム20-F年次報告書など、米国証券取引委員会 (U.S. Securities and Exchange Commission) へのSAP提出書類に記載されるさまざまなリスクや不確実性が伴う。そのため、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある。SAPは、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう読者に注意している。また、SAPはこれらの記述を更新する義務を負わず、発行日時点の情報としてのみ提供している。

SAP、その他のSAP製品およびサービス、ならびに各ロゴは、ドイツおよびその他の国においてSAP SEの商標または登録商標である。商標情報と通知の詳細は、https:// www.sap.com/copyrightを参照されたい。上記のその他の製品名およびサービス名はすべて、各社の商標である。

