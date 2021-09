Platform Data DevOps Delphix Mencapai Penyepaduan Disahkan SAP dengan SAP NetWeaver® dan SAP S/4HANA®

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Russian Spanish Indonesian Japanese Korean Malay Thai

REDWOOD CITY, Calif., Sept. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, syarikat data peneraju industri untuk DevOps, hari ini mengumumkan Platform Data DevOps Delphix 6.0 telah mencapai pensijilan SAP sebagai bersepadu dengan SAP NetWeaver® dan SAP S/4HANA®. Penyepaduan ini membantu organisasi menggunakan Delphix untuk menopengkan data secara automatik bagi pematuhan privasi, melindungi data daripada serangan perisian tebusan dan menyampaikan data yang cekap dan dimayakan untuk mempercepat keluaran SAP atau melatih kecerdasan buatan dan model pembelajaran mesin.



“Pensijilan SAP kami menambahkan keupayaan kritikal untuk mempercepat transformasi digital sambil meningkatkan privasi dan keselamatan data,” kata Dan Graves, CTO Delphix. “Serangan perisian tebusan yang semakin meningkat merangkumi penyusupan data, yang boleh mendedahkan data pelanggan dan melanggar undang-undang privasi seperti GDPR, CCPA, dan HIPAA. Penopengan dan perlindungan penghantaran data automatik telah menjadi keperluan untuk setiap syarikat.”

Pusat Penyepaduan dan Pensijilan SAP (SAP ICC) telah mengesahkan bahawa perisian penyepaduan untuk Platform Data DevOps Delphix 6.0 menyepadu dengan SAP NetWeaver dan SAP S/4HANA menggunakan teknologi penyepaduan standard. Dengan penyepaduan ini, organisasi boleh menggunakan Delphix untuk menopengkan data SAP melalui lapisan API yang diluluskan SAP. Perniagaan yang menggunakan penyelesaian SAP juga boleh menyepadukan automasi dan pemayaan data Delphix dengan keupayaan SAP lain melalui API.

“Dalam persekitaran yang dikawal selia dengan ketat, kami memerlukan keupayaan untuk melindungi data pelanggan yang sensitif sambil masih menyampaikan keupayaan dalam aplikasi perniagaan kami. Penyelesaian penopengan Delphix membolehkan kami menopengkan data merentasi penyelesaian SAP, Oracle Fusion HCM, Salesforce, dan aplikasi tersuai. Penopengan projek mengambil masa lebih kurang 20 hari, membolehkan kami memenuhi permintaan perniagaan,” kata Mathieu Guesdon, Chef de Service di Energir.

Perihal Delphix

Delphix ialah syarikat data yang peneraju industri bagi DevOps.

Data adalah penting untuk menguji pelancaran aplikasi, pemodenan, penggunaan awan dan program AI/ML. Kami menyediakan platform data DevOps berautomasi untuk semua aplikasi perusahaan. Delphix menopengkan data untuk pematuhan privasi, melindungi data daripada perisian tebusan, menyampaikan data yang berkesan dan dimayakan untuk CI/CD.

Platform kami merangkumi API DevOps penting untuk peruntukan, muat semula, gulung semula, penyepaduan dan kawalan versi data. Syarikat terkemuka, termasuk Choice Hotels, J.B.Hunt, dan Fannie Mae, menggunakan Delphix untuk mempercepat transformasi digital. Untuk maklumat lanjut, lawati www.delphix.com atau ikuti kami pada LinkedIn, Twitter, dan Facebook.

Sebarang pernyataan dalam siaran ini yang bukan fakta sejarah adalah pernyataan prospektif sebagaimana yang ditakrifkan dalam U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Semua pernyataan prospektif tertakluk pada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang diterangkan dalam pemfailan SAP dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. termasuk laporan tahunan terkininya pada Borang 20-F, yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara material daripada jangkaan. SAP mengingatkan pembaca untuk tidak meletakkan kebergantungan tidak wajar terhadap pernyataan prospektif ini yang SAP tiada tanggungjawab untuk mengemas kini dan hanya mewakili setakat tarikh pernyataan dibuat.

SAP dan produk serta perkhidmatan SAP lain yang disebut di sini serta logo masing-masing ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar SAP SE di Jerman dan negara-negara lain. Sila lihat https:// www.sap.com/copyright untuk maklumat dan notis tanda dagangan tambahan. Semua nama produk dan perkhidmatan lain yang disebut ialah tanda dagangan syarikat masing-masing.

