Delphix DevOps Data Platform behaalt SAP-gecertificeerde integratie met SAP NetWeaver® en SAP S/4HANA®

REDWOOD CITY, Californië, Sept. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, het toonaangevende databedrijf voor DevOps, heeft vandaag bekendgemaakt dat Delphix DevOps Data Platform 6.0 een SAP-certificering heeft behaald voor integratie met SAP NetWeaver® en SAP S/4HANA®. De integraties helpen organisaties bij het gebruik van Delphix om gegevens automatisch af te schermen voor privacynaleving, gegevens te beveiligen tegen ransomware-aanvallen en efficiënte, gevirtualiseerde gegevens te leveren om SAP-releases te versnellen of kunstmatige intelligentie en machine learning-modellen te trainen.



"Onze SAP-certificeringen voegen essentiële mogelijkheden toe om digitale transformatie te versnellen en tegelijkertijd de privacy en beveiliging van gegevens te verbeteren", aldus Dan Graves, CTO van Delphix. "Ransomware-aanvallen bestaan in toenemende mate uit gegevensexfiltratie, waardoor klantgegevens kunne worden geopenbaard en privacywetten zoals de AVG, CCPA en HIPAA kunnen worden overtreden. Het afschermen en beveiligen van geautomatiseerde gegevenslevering zijn een vereiste geworden voor ieder bedrijf."

Het SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) heeft verklaard dat de integratiesoftware voor Delphix DevOps Data Platform 6.0 met SAP NetWeaver en SAP S/4HANA kan worden geïntegreerd met behulp van standaard integratietechnologieën. Met deze integraties kunnen organisaties Delphix gebruiken om SAP-gegevens af te schermen via een door SAP goedgekeurde API-laag. Bedrijven die SAP-oplossingen gebruiken, kunnen de gegevensautomatisering en -virtualisatie van Delphix ook integreren met andere SAP-functies via API's.

"In een sterk gereguleerde omgeving moeten we gevoelige klantgegevens kunnen beschermen en tegelijkertijd de mogelijkheden van onze bedrijfstoepassingen kunnen blijven benutten. Dankzij de afschermingsoplossing van Delphix kunnen we gegevens afschermen in SAP-oplossingen, Oracle Fusion HCM, Salesforce en aangepaste apps. Het afschermingsproject duurde minder dan 20 dagen, waardoor we konden voldoen aan de vereisten van het bedrijf", aldus Mathieu Guesdon, Chef de Service bij Energir.

Over Delphix

Delphix is het toonaangevende databedrijf voor DevOps.

Data is essentieel voor het testen van applicatiereleases, modernisering, cloud-adoptie en AI/ML-programma's. Wij bieden een geautomatiseerd DevOps-gegevensplatform voor alle bedrijfsapplicaties. Delphix maskeert gegevens voor privacynaleving, beveiligt gegevens tegen ransomware en levert efficiënte, gevirtualiseerde data voor CI/CD.

Ons platform bevat essentiële DevOps API's voor aanlevering, actualisatie, rewind, integratie en versiebeheer van data. Toonaangevende bedrijven, waaronder Choice Hotels, J.B. Hunt en Fannie Mae, gebruiken Delphix om de digitale transformatie te versnellen. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook.

