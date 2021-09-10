Delphix DevOps数据平台实现与SAP NetWeaver®和SAP S/4HANA®的SAP认证整合

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加利福尼亚州雷德伍德城, Sept. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 开发运维（DevOps）行业领先数据公司Delphix今天宣布，Delphix DevOps数据平台6.0 已获得可与SAP NetWeaver®和SAP S/4HANA®进行整合的SAP认证。这种整合有助于组织使用Delphix自动遮蔽数据来实现隐私合规，保护勒索软件攻击的数据，并提供高效的虚拟化数据以加速SAP发布或培训人工智能和机器学习模型。



Delphix首席技术官Dan Graves表示：“我们的SAP认证增加了关键能力，可加速数字转型，同时可提高数据隐私和安全性。勒索软件攻击越来越多地导致数据泄露，这可能暴露客户数据，并违反GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法律。脱敏和安全的自动数据传输已成为每家公司的要求。”

SAP整合和认证中心（SAP ICC）已认证Delphix DevOps数据平台6.0的整合软件可与使用标准整合技术的SAP NetWeaver和SAP S/4HANA进行整合。通过这些整合，组织可以使用Delphix来遮护SAP数据通过SAP批准的API层。使用SAP解决方案的企业还可以通过API将Delphix的数据自动化和虚拟化与其他SAP功能进行集成。

“在高度监管的环境中，我们需要有能力在提供业务应用功能的同时保护敏感的客户数据。Delphix的脱敏解决方案让我们能够通过SAP解决方案、Oracle Fusion HCM、Salesforce和定制应用来遮护数据。该脱敏项目只需不到20天的时间即可让我们满足企业的需求，”Energir服务总监Mathieu Guesdon表示。

关于Delphix

Delphix是DevOps（开发运维）行业领先的数据公司。

数据对于测试应用发布、现代化、云部署和AI/ML程序至关重要。我们为所有企业应用提供自动化DevOps数据平台。Delphix致力于为隐私合规、勒索软件防护提供数据的遮护和保护，并为CI/CD提供高效的虚拟化数据。

我们平台拥有数据供应、刷新、重放、集成和版本控制的基本DevOps API。许多领先公司委托Delphix来加速数字化转型，包括Choice Hotels、J.B.Hunt和Fannie Mae等。如需了解更多信息，请访问www.delphix.com，或通过LinkedIn、Twitter和Facebook关注我们。

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