Delphix DevOps 數據平台與 SAP NetWeaver® 和 SAP S/4HANA® 實現 SAP 認證整合

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加州紅木城, Sept. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix 作為 DevOps 業界領先數據公司，今天宣佈 Delphix DevOps 數據平台 6.0 與 SAP NetWeaver® 及 SAP S/4HANA® 整合，並取得 SAP 認證。整合有助組織使用 Delphix 自動屏蔽數據以實現私隱合規性，保障數據免受勒索軟件攻擊，並提供高效的虛擬數據以加速 SAP 發佈或訓練人工智能和機器學習模型。



Delphix 技術總監 Dan Graves 說：「我們的 SAP 認證可增加關鍵能力以加速數碼轉型，同時提高數據私隱和安全性。越來越多針對數據洩露的勒索軟件攻擊，可能披露客戶數據並違反 GDPR、CCPA 和 HIPAA 等私隱法規。屏蔽而安全的自動數據傳輸至今已成為每家公司的要求。」

SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) 已通過認證，採用標準整合技術將 Delphix DevOps 數據平台 6.0 與 SAP NetWeaver 和 SAP S/4HANA 整合。透過這些整合操作，組織可以使用 Delphix 透過 SAP 批准的應用程式介面層來屏蔽 SAP 數據。使用 SAP 解決方案的企業也可以透過應用程式介面將 Delphix 的數據自動化和虛擬化，與其他 SAP 功能整合。

Energir 服務總監 Mathieu Guesdon 表示：「在高度監管的環境中，我們必須有能力保護敏感的客戶數據，同時在我們的業務應用中提供效能。Delphix 的屏蔽解決方案使我們能夠在 SAP 解決方案、Oracle Fusion HCM、Salesforce 和自訂應用程式中屏蔽各種數據。屏蔽項目需時少於 20 天，讓我們能夠滿足業務需要。」

關於 Delphix

Delphix 是業界領先的 DevOps 數據公司。

數據對於測試應用程式發佈、現代化、雲端採用和人工智能／機器學習程式至關重要。我們為所有企業應用提供自動化的 DevOps 數據平台。Delphix 基於私隱合規性屏蔽數據，保障數據免受勒索軟件攻擊，並為 CI/CD 提供高效的虛擬數據。

我們的平台包括用於數據配置、重新整理、回顧、整合和版本控制的基本 DevOps 應用程式介面。Choice Hotels、J.B.Hunt 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 來加速數碼轉型。如需更多資訊，請瀏覽 www.delphix.com 或在 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 上關注我們。

本新聞稿中任何非歷史事實的陳述均為《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》中定義的前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均受 SAP 向美國證券交易委員會提交的文件中描述的各種風險和不確定因素所影響，包括其最近在 20-F 表格上的年度報告，可能導致實際結果與預期產生重大差異。SAP 提醒讀者切勿過分依賴這些前瞻性陳述，而 SAP 並無更新的義務，僅在刊載日期發表。

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