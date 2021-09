Adagio Therapeutics anuncia expansión de población de pacientes en ensayo clínico global de Fase 2/3 de ADG20 para la prevención de COVID-19

El Comité Independiente de Monitoreo de Datos apoya la expansión para adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes en base a los datos de seguridad y tolerabilidad de la Fase 2 preliminar

September 10, 2021 17:12 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES