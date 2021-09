Adagio Therapeutics, ADG20의 코로나19 예방 능력에 대한 글로벌 임상 2/3상 참여 환자 대상 확대

독립 데이터 모니터링 위원회, 임상2상 도입부에서 도출된 안전성 및 내약성 데이터에 근거해 청소년과 임산부 및 육아 여성으로 참여 환자 확대하는 것에 찬성

September 10, 2021 17:12 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES