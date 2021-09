Adagio Therapeutics宣布在全球2/3期ADG20预防新冠肺炎临床试验中扩大患者群体

根据2期预备阶段的安全性和耐受性数据,独立数据监测委员会支持将试验范围扩大至青少年、孕妇和哺乳期妇女群体

September 10, 2021 17:12 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES