Adagio Therapeutics 宣佈在全球第 2/3 期 ADG20 預防 2019 冠狀病毒病臨床試驗中擴大患者人口

獨立數據監測委員會支援根據第 2 期導入期的安全性和耐受性數據擴展至青少年、孕婦及餵哺母乳的婦女

September 10, 2021 17:12 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES