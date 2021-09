Une étude indépendante dévoile un fort impact économique total pour les utilisateurs de YayPay, la solution Quadient de gestion du poste client

English French

Paris, le 13 septembre 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui la publication d'une étude menée par Forrester Consulting, filiale du groupe mondial de recherche et de conseil, démontrant que YayPay by Quadient, solution de gestion et d'automatisation du poste client (AR), contribue à réduire les délais de paiement, améliorer l'expérience client, prévoir avec précision les flux de trésorerie et réduire les pertes de revenus, avec un retour sur investissement (ROI) pour un client composite de plus de 400 % sur trois ans.

YayPay de Quadient est une solution de gestion prédictive et automatisée du poste client en mode SaaS (Software-as-a-service) et fait partie du portefeuille Intelligent Communication Automation (ICA) de Quadient. La plateforme cloud ICA de Quadient est idéalement positionée pour aider les entreprises à accélérer leur transformation digitale et à s'adapter à l'évolution de leurs besoins en matière de communication et de facturation. Cette offre complète comprend des solutions pour l'automatisation et la gestion du poste fournisseur (AP), la gestion des communications clients (CCM) et l'automatisation des documents, ainsi que la gestion du parcours client.

L’étude Forrester Total Economic Impact™ (TEI) a été mandatée pour évaluer les bénéfices obtenus par les entreprises ayant adopté la solution YayPay. D’après l'étude, les utilisateurs de YayPay obtiennent essentiellement les résultats suivants :

Une meilleure automatisation du traitement de l’AR et une efficacité des équipes accrue de 25 %

Réduction des coûts d'exploitation

Réduction de 25 % du nombre de jours de crédit clients (DSO)

Une meilleure expérience de service client

Pour réaliser l'étude, Forrester a interrogé les parties prenantes de YayPay et les décideurs de quatre entreprises utilisant YayPay. Forrester a ensuite établi une organisation composite pour modéliser l'impact économique total de YayPay sur ses clients.

« Avant la mise en place de YayPay, certains clients utilisaient des feuilles de calcul exportées depuis des modules ERP pour gérer leurs processus de gestion du poste client, en particulier pour le recouvrement et pour contrôler le paiement des factures. Certains utilisaient des systèmes hérités de gestion du poste client », selon l'étude Forrester TEI. « Ces solutions manuelles laissaient les clients démunis face à l'augmentation rapide du nombre et de la complexité des factures d'une année sur l'autre ».

Forrester a observé qu'en adoptant la plateforme YayPay, l'organisation composite a gagné 16 minutes pour chaque recouvrement de créance d’entreprise dans sa deuxième année d'utilisation (11 minutes la première année), évité le recrutement de sept personnes dédiées au recouvrement, et permis de réduire les montants d’ismpayés. Au total, les économies de coûts liées à la gestion des créances se sont élevées à 815 000 dollars (environ 690 000 euros) pours l'organisation composite, contribuant en partie à un retour sur investissement de 403 %.

« Les conclusions de l'étude indépendante de Forrester sur l'impact que nos clients peuvent attendre de notre plateforme YayPay viennent confirmer que nous transformons la façon de travailler des équipes financières », a déclaré Anthony Venus, Directeur Stratégie et Solution d’Automatisation du Poste Client chez Quadient. « Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à l'augmentation du nombre de factures d’année en année, à la complexité croissante des cycles de vente et de facturation, et aux oublis de facturation. YayPay, solution propulsée par l'IA et le machine learning, combine la gestion des comptes clients en temps réel, l'analyse et les prédictions de paiement pour aider les entreprises à améliorer leurs flux de trésorerie tout en renforçant l'efficacité et la productivité de leurs équipes ».

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur qu a dient.com .

