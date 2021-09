Virbac : Aquaculture : Virbac renforce ses positions dans Centrovet

English French

Virbac annonce l'acquisition de nouvelles parts du groupe Centrovet





Nous annonçons avoir acquis 15% des titres du groupe Centrovet, portant ainsi notre participation à 66%, avec la possibilité d'acquérir ultérieurement tout ou partie des actions restantes.





Sébastien Huron, directeur général, groupe Virbac : "Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur ce marché d’avenir de l’aquaculture qui est également un segment stratégique pour notre Groupe (le Chili étant le deuxième producteur mondial de saumons). Grâce à ses infrastructures R&D et industrielles, Centrovet nous confère un véritable atout compétitif dans l’industrie de l’aquaculture au Chili. Avec son équipe très engagée, nous avons l'ambition d'apporter davantage de produits et de solutions innovantes sur le marché local, et de rechercher des synergies supplémentaires du côté de la R&D et de la fabrication entre le segment des poissons d’eau froide et celui d’eau chaude.”





Le prix payé pour l’acquisition de cette participation s’élève à 17,7 millions US$, payé intégralement en numéraire au moment de la clôture de l’opération. Cette transaction aura peu d’incidence sur les comptes de notre Groupe, autre que le décaissement du prix, dans la mesure où l’activité de Centrovet est consolidée à 100% depuis la prise de participation majoritaire de 51% intervenue le 23 novembre 2012.

