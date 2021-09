Nouveau Monde à la rencontre du marché et de l'industrie à The Battery Show – le plus grand événement d'Amérique du Nord consacré à la fabrication de batteries avancées

English French

MONTRÉAL, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'équipe Ventes & Marketing de Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) se dirige vers le Michigan, aux États-Unis, pour participer à The Battery Show du 14 au 16 septembre 2021. Le plus grand et le plus complet des salons commerciaux de fabrication de batteries avancées en Amérique du Nord, The Battery Show, est un forum dédié à la technologie des batteries avancées pour les véhicules électriques et hybrides, les services publics et les énergies renouvelables, l'électronique portatif, la technologie médicale, le secteur militaire ainsi que les télécommunications.



Le nombre de participants devrait dépasser les 10 000 et plus de 550 fournisseurs présenteront les dernières solutions dans les secteurs du transport, des équipements fixes, des appareils portables et de l'industriel. Patrice Boulanger, vice-président des ventes, du marketing et du développement commercial, et Jean-Luc Cialdini, directeur du développement commercial – Europe, s'entretiendront avec des clients potentiels, des représentants de l'industrie, des équipes de recherche et des pairs au kiosque de Nouveau Monde, n° 1733.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a déclaré : « Les gouvernements, les fabricants et les développeurs de technologies nord-américains sont activement engagés dans la création de chaînes de valeur et de capacité de production locales afin de réduire leur dépendance à l'égard des producteurs asiatiques. À titre de projet de graphite en cours de développement présentement le plus important et le plus avancé du monde occidental, Nouveau Monde est idéalement positionné pour fournir un approvisionnement local, fiable, éthique et carboneutre de matériel d'anode de batterie. Patrice et Jean-Luc sont impatients de poursuivre les discussions commerciales à The Battery Show et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires, de R&D et de synergie au sein de cet écosystème en plein essor. »

Nouveau Monde est activement engagé dans le développement d'une opération commerciale entièrement intégrée verticalement pour extraire et transformer le graphite naturel en matériel d’anode de haute performance. La Société a lancé la construction de son projet minier phare Matawinie, à 120 km au nord de Montréal, plus tôt cette année, afin de produire 100 000 tonnes par an de concentré de paillettes de haute pureté. Grâce à l'énergie hydroélectrique propre, le site est en voie de devenir la première mine à ciel ouvert entièrement électrique au monde pour des opérations carboneutres.

Nouveau Monde développe également sa plateforme manufacturière avancée comprenant des opérations de mise en forme (micronisation et sphéronisation), de purification et d’enrobage afin de fournir une solution d'approvisionnement clé en main aux fabricants de batteries. Soucieuse d'être à l'avant-garde de la technologie des batteries, la Société a déposé le mois dernier une demande de brevet pour son écotechnologie exclusive de purification thermochimique et a obtenu des licences pour commercialiser des procédés techniques mis au point par le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec, de renommée mondiale.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

