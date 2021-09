Marimekko ja adidas julkaisevat toisen, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston

English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 13.9.2021 klo 10.00



Marimekko ja maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluva adidas julkaisevat toisen yhteistyömalliston. Rajoitetun ajan saatavilla oleva urheilu- ja vapaa-ajanvaatteita sisältävä syys- ja talvikokoelma juhlistaa sekä urheilulle että leikille ominaista luovuutta. Kokoelmaa tähdittää Maija Isolan vuonna 1964 suunnittelema ikoninen Unikko-kuvio, joka nähdään nyt ensimmäistä kertaa urheiluvaatteissa.

Toinen adidas x Marimekko -yhteistyömallisto tulee saataville vaiheittain 30.9.2021 alkaen adidaksen verkkokaupassa sekä valikoiduissa adidaksen ja sen jälleenmyyjien liikkeissä eri puolilla maailmaa. Lisäksi malliston tuotteita on valikoidusti saatavilla Marimekon verkkokaupassa ja noin 15:ssä Marimekko-myymälässä Aasian-Tyynenmeren alueella. Lanseerauspäivät vaihtelevat markkina- ja kanavakohtaisesti.

”Olemme iloisia saadessamme yhdistää jälleen voimamme adidaksen kanssa ja lanseerata tämän toisen rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston, joka tuo ikonisimman kuviomme ja luovuuden symbolin, Unikon, ensimmäistä kertaa urheiluvaatteisiin. Adidas x Marimekko -kokoelmassa yhdistyy kummankin yrityksen sitoutuminen vastuullisuuteen, omaperäisyyteen ja ihmisten voimaannuttamiseen. Toivomme, että malliston funktionaaliset mutta samalla leikkisät tuotteet tuovat iloa jokapäiväisiin aktiviteetteihin ympäri maailman”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Mallistoon sisältyy monipuolinen valikoima sekä urheilu- että vapaa-ajanvaatteita, muun muassa treeni-, tennis- ja uima-asuja sekä kenkiä ja asusteita. Kokoelman avaintuotteissa on osin käytetty kierrätettyjä materiaaleja kuten syrjäisiltä saarilta, rannoilta ja rannikkoalueilta kerätystä muovijätteestä valmistettua Parley Ocean Plasticia.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. Adidas-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon EMEA:n alueen liikevaihtoon kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuvia tuotteista: https://mediabank.marimekko.fi/l/VS5DPnLgwV-m

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/adidas-x-marimekko/kampanja

Lisätietoja:

Asta Halme, Marimekon viestintä

Puh. 09 7587 233

asta.halme@marimekko.com



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

adidas on johtava kansainvälinen urheiluvälinevalmistaja. Saksan Herzogenaurachissa pääkonttoriaan pitävä yritys työllistää yli 62 000 ihmistä ympäri maailmaa ja myi vuonna 2020 tuotteitaan 19,8 miljardin euron arvosta.