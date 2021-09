LAURENT HULLOT-WILM REJOINT SASETY

SASETY, leader français des services managés SASE, annonce l’arrivée de Laurent HULLOT-WILM en tant que Directeur associé en charge du Développement commercial. Avec plus de vingt années d’expérience dans le développement des services opérateurs B2B chez des acteurs de premier plan, Laurent s’associe à l’équipe dirigeante de SASETY pour porter le développement commercial de la société.

Laurent HULLOT-WILM : « Le SASE représente l’une des mutations majeures du marché informatique de ces dix prochaines années. Pour accompagner les organisations dans cette transformation, les acteurs devront non seulement être des experts de la convergence réseau et sécurité, mais ils devront également garantir dans la durée les bénéfices opérationnels et économiques. Le positionnement pure player de SASETY représente selon moi la meilleure approche pour répondre à l’ampleur de ce marché et apporter à nos clients toutes les expertises nécessaires. »

Jérôme BEAUFILS, fondateur de SASETY : « Je suis très heureux que Laurent rejoigne le projet de développement de notre société. Pendant ces vingt dernières années, nous avons construit ensemble les réseaux de nos clients. C’est formidable de poursuivre cette aventure humaine pour les accompagner maintenant, avec le SASE, vers la « cloudification » de leurs infrastructures et de leur sécurité ! »