Move & Connect annonce 20 % de croissance et prend le virage de l’indirect

Move & Connect est un fournisseur de solutions télécoms innovantes qui permettent d’utiliser une seule carte SIM multi-opérateurs ou une E-SIM avec un forfait 4G adapté couvrant plus de 200 pays sans frais de roaming. L’entreprise poursuit sa forte croissance et fait évoluer sa stratégie commerciale pour passer un cap. Move & Connect fait désormais parti du même groupe que la société informatique Hiléo qui est spécialisée dans le cloud privé. L’union des deux entreprises permet de proposer une offre de services complète incluant les liens internet et un hébergement sécurisé.

Dans ce contexte, Move & Connect, qui ne commercialisait ses solutions qu’en direct, souhaite désormais compléter son dispositif en s’entourant de partenaires distributeurs et ESN experts et sélectionnés qui pourront déployer son offre auprès de PME, clients grands comptes et ETI, notamment dans les secteurs ayant un fort besoin de connectivité à l’étranger. Plus que de recruter de nombreux partenaires, Move & Connect va avant tout sélectionner des distributeurs qui bénéficient d’une forte légitimité dans certains secteurs d’activité et de compétences en télécoms. Ces derniers pourront alors aisément compléter leur offre de service et tisser une relation de long terme avec Move & Connect.

Move & Connect veut également s’assurer que ses partenaires maitrisent parfaitement les spécificités de son offre et tient à les faire monter en compétence en continu. Dans cette logique, Move & Connect leur dispensera des formations pour les référencer officiellement. De plus, des ressources commerciales et marketing sont proposées afin de supporter les démarches des partenaires. Enfin, dans un souci de qualité, chaque projet mis en œuvre par un partenaire est validé par les équipes de Move & Connect avant son déploiement. Move & Connect va donc fortement accroitre la valeur de l’offre de service proposée par ses partenaires en leur permettant de répondre aux besoins de mobilité croissants de leurs clients.

Jérôme CHACHUAT, Directeur général et fondateur de Move & Connect « Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de notre réseau de partenaires qui va nous permettre d’accélérer notre croissance. Nous souhaitons travailler avec des acteurs qui vont changer le paradigme du marché des télécoms en capitalisant sur une offre de nouvelle génération. Notre offre s’appuie sur des packs comprenant un routeur 4G et un abonnement data pour surfer sur Internet depuis n’importe quelle unité mobile dans plus de 200 pays sans frais de roaming. D’ores et déjà, nous travaillons avec des acteurs de grande envergure à l’échelle nationale comme Les Nouveaux Constructeurs, Kaufman & Broad, Nexity, Nacarat. Notre proposition de valeur répond à de très nombreux cas d’usage et nous souhaitons désormais permettre à nos partenaires de renforcer leur avantage concurrentiel en permettant à leurs clients d’adopter aisément les nouveaux usages du travail mobile en toute circonstance partout dans le monde et pour un coût compétitif. »