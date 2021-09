Noblessneri sadamalinnakus Allveelaeva arendusprojekti käivitamine (Tallinn, Eesti)

English Estonian

ASi Merko Ehitus Eesti ja ASi BLRT Grupp ühisettevõte Kodusadam OÜ on otsustanud käivitada Noblessneri sadamalinnakus Allveelaeva arendusprojekti, mis hõlmab üht kortermaja 148 korteri ja 11 äripinnaga.

B-energiaklassiga korterelamus aadressil Allveelaeva 4 ( merko.ee/allveelaeva ) asuvate korterite suurused jäävad vahemikku 28–104 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 3500 eurost. Parkimiskohad asuvad hoone esimesel ja maa-alusel korrusel, privaatses haljastatud sisehoovis on puhke- ja mängualad. Allveelaeva 4 maja arhitektuurilahenduse autorid on Arhitektuuribüroo PLUSS arhitektid.

Väärika ajalooga Noblessner (noblessner.ee) on kujundatud kaasaegseks elukeskkonnaks, kus elamute ümber on terviklik linnaruum väljakute, pargialade, mereäärse promenaadi ja kvaliteetsete vaba aja veetmise võimalustega. Merko ja BLRT koostöö esimese projektina valmis 2019. aastal Staapli tänavale neli kortermaja 198 korteri ning 17 büroo-, toitlustus- ja kaubanduspinnaga. Ehitamisel on ka viie kortermajaga Vesilennuki kinnisvaraarendusprojekt ( merko.ee/vesilennuki ).

Noblessneri korteriarendusprojekte arendab 2014. aastal loodud ühisettevõte Kodusadam OÜ. AS Merko Ehitus Eesti ning AS BLRT Grupp omavad kumbki sellest 50%.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: Kodusadam OÜ juhatuse liige Tiit Kuusik, tel +372 680 5154.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

Eesti tööstuskontsern BLRT Grupp ( blrt.ee ) on üks suurimaid Läänemere regioonis. Tegevus sai alguse Tallinnas aastal 1912. Täna ühendab kontsern 52 tütar- ja 4 ühisettevõtet, mis tagavad tööd üle 4000 spetsialistile kümnes erinevas tööstusharus seitsmes riigis.



