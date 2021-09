Værdipapirfonden Sparindex suspenderer handel med afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Værdipapirfonden Sparindex offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet pga. IT-udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:

SPVILRKL INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 SPVIMRKL INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 SPVIHRKL INDEX Høj Risiko KL DK0060748713

Vi beklager forsinkelsen.





Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk eller nso@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon

Managing Director

Sparinvest S.A.