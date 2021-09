English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.9.2021 KLO 13.00



ROBIT OYJ: VANKKOJEN PERUSTUSTEN LUOMINEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI





Kasvuyhtiö, Robit Oyj, kutsuu sijoittajat, analyytikot ja talousmedian edustajat yhtiön pääomamarkkinapäivään torstaina 23.9.2021 alkaen klo 10.00 ja päättyen noin klo 12.30. Tilaisuus järjestetään hybriditapahtumana samanaikaisesti verkossa ja paikan päällä. Fyysisenä tapahtumapaikkana on Wanha Satama (F-sali), Kanavakatu 5, 00160 Helsinki.

Esiintyjät ja ohjelma

Kestävän kasvun strategia, Tommi Lehtonen, Toimitusjohtaja

ESG käytännössä, Arto Halonen, Talousjohtaja

Kaivosteollisuuden yhteistyökumppani, George Apostolopoulos, VP Global Sales

Geotechnical-liiketoiminnan ratkaisut urbanisaatiolle, Ville Pohja, VP Geotechnical

Kohti ensiluokkaista palvelutasoa, Arto Halonen, Talousjohtaja

Suunnitelma numeroina, Arto Halonen, Talousjohtaja

Tie eteenpäin, Tommi Lehtonen, Toimitusjohtaja

Kysymyksiä ja vastauksia -osio

Jokaisen esityksen jälkeen on mahdollista kysyä kysymyksiä joko chat-palvelun kautta tai paikan päällä olevien osallistujien myös suullisesti. Etäosallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä suullisesti puhelinkonferenssin kautta erillisen ”kysymyksiä ja vastauksia” -osion aikana.

Tilaisuus nauhoitetaan. Tallenne ja esitysmateriaalit ovat saatavilla Robitin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen: https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ . Tilaisuus pidetään englanniksi.

Rekisteröityminen

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään tilaisuuteen täyttämällä linkin takana oleva ilmoittautumislomake https://www.robitgroup.com/capital-markets-day-2021/ perjantaihin 17.9.2021 klo 12.00 mennessä. Yksityiskohtainen ohjelma lähetetään ilmoittautuneille kolme päivää ennen tapahtumaa. Lisätietoja tapahtumasta yhtiön kotisivuilla: https://www.robitgroup.com/etusivu/ .

Tervetuloa osallistumaan ja seuraamaan Robit Oyj:n pääomamarkkinapäivää 2021!

Lisätietoja antaa:

IR & Communications Manager, Violetta Silver, +358 45 202 0252, violetta.silver@robitgroup.com

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

