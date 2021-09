Harju Elekter restruktureerib Rootsis tegevust ja rajab uued tehased

English Estonian

Harju Elekter on otsustanud äritegevuse laienemise eesmärgil Rootsi tütarettevõtte erinevad üksused koondada Västeråsesse ja Malmösse ning nendesse asukohtadesse sisse seada uued tehased. Otsusest tulenevalt sõlmis Harju Elekter AB täna, 13. septembril kavatsuste protokolli kontori- ja tootmishoone rajamiseks Västeråsesse ning rendilepingu uuele ehitatavale tootmishoonele Malmös.

Malmösse 2022. aasta lõpuks valmiva 3000 m2 tootmishoone üürimiseks sõlmiti Nyfosa AB-ga 10-aastane rendileping. Västeråse 6000 m2 hoone ehitamiseks allkirjastati kavatsuste protokoll Wästbygg Gruppen AB 100%-lise tütarettevõtte LC Development Fastigheter 17 AB ostuks, mis hakkab haldama kinnistu ja ehitusega seonduvat. Kavatsuste protokolli kehtivuse tingimuseks on, et Västeråse linna kinnisvara nõukogu nõustub LC Development Fastigheter 17 AB-le müüma tehase ehituseks konkreetse maatüki. Ettevõtte aktsiate omandamise tehing plaanitakse lõpule viia hiljemalt 1.11.2022. Mõlemad tootmishooned ehitab Harju Elektri jaoks Wästbygg Gruppen AB.

Harju Elekter AB tegevuse koondamine Malmösse ja Västeråsesse võimaldab tõhusamat tootmist, madalamaid logistika kulusid ning paremat tarnekindlust klientidele, mis on Rootsis kasumliku kasvu eelduseks.

Nyfosa AB on tehingupõhine kinnisvarafirma, mis loob väärtust säästvate rahavoogude kasvatamise ja uute ärivõimaluste hindamise kaudu. Nyfosa aktsiad on noteeritud Nasdaq Stockholm börsil alates 2018. aastast.

Wästbygg Gruppp on ehitus- ja projektiarenduse ettevõte, mis tegutseb Rootsi kõige kiiremini arenevatel turgudel. Ettevõte, mis on noteeritud Nasdaq Stockholm börsil, ehitab ja arendab elu-, ärihooneid ja üldkasutatavaid kinnistuid, samuti logistika- ja tööstusrajatisi, tugeva fookusega jätkusuutlikkusele. 2020. aastal teenis ettevõte ligikaudu 3,8 miljardit Rootsi krooni ja pakkus tööd 310 inimesele.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Üha märkimisväärsem osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 800 spetsialisti ning kontserni 2021. a esimese poolaasta müügitulu oli 67 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.

