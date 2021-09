Rettelse til fondsbørsmeddelese: Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med udvalgte afdelinger

I forlængelse af foregående fondsbørsmeddelelse, så kommer der her rettelser til ISIN-koder, som beklageligvis var forkerte på enkelte afdelinger, samt en præcisering af, at suspension kun gør sig gældende for udvalgte afdelinger.



I tillæg suspenderes handel også med afdeling Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A, som det fremgår af nedenstående tabel.



Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet IT-udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:



SPICUMKLA Sparinvest Cumulus Value KL A DK0010014778 SPIBDA

Sparinvest Bæredygtige Aktier Kl A. DK0061294048 SPIDKAKLA Sparinvest Danske Aktier KL A DK0010068006 SPIKOOKLA Sparinvest Korte Obligationer KL A DK0060105203 SPIMLOKLA Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 SPINOBKLA Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 SPIVAKLA Sparinvest Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVIGKLA Sparinvest Virksomhedsobligationer IG KL A DK0060444255 SPISOKLA Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A DK0060057487 SPIVHYKLA Sparinvest Virksomhedsobligationer HY KL A DK0060819324 SPIEMIKL Sparinvest INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIEUVKL Sparinvest INDEX Europa Value KL DK0010297704 SPIMLRKLA Sparinvest Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMIXMIBNRISKKLA Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMHRKLA Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMMRKLA Sparinvest Mix Høj Risiko KL A DK0060623346

Vi beklager forsinkelsen.



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk eller nso@sparinvest.dk



Med venlig hilsen

Niels Solon

Managing Director

Sparinvest S.A.