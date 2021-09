La marque canadienne Les Thés DAVIDsTEA célèbre un anniversaire bien spécial

English French

MONTRÉAL, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer la célébration du 13e anniversaire de la marque, ce lundi 13 septembre. Pour l’occasion, des promotions spéciales seront en cours toute la journée dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada, de même qu’en ligne à davidstea.com.

Promotions d’anniversaire du 13 septembre

Infuser de la positivithé dans la communauté

En plus de ces promotions spéciales, la marque est heureuse de réaffirmer son attachement à la communauté de Montréal. À ce titre, Les Thés DAVIDsTEA remettront 13 pour cent des recettes tirées des ventes en ligne et en boutique à l’organisme montréalais Vent Over Tea, un service d’écoute active gratuit et confidentiel pour les membres de la communauté locale qui fait la promotion du bien-être mental et des relations humaines.

« Un treizième anniversaire n’est peut-être pas un moment de célébration traditionnel, mais après une année difficile pour tout le monde, nous nous estimons chanceux d’avoir encore la capacité de répandre l’amour du thé dans la communauté », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque. « Nous tirons une immense fierté de la communauté que nous avons bâtie au cours des 13 dernières années, et nous nous sentons privilégiés d’infuser la positivithé dans la vie des gens, notre mission chez Les Thés DAVIDsTEA. Nous sommes ravis de faire équipe avec l’organisme à but non lucratif local Vent Over Tea dans le cadre des célébrations de notre 13e anniversaire! »

Joignez-vous à Les DAVIDsTEA sur TikTok (@davidstea_official), et suivez la marque sur Instagram (@davidstea) et Facebook (@davidstea) pour participer à un concours qui offrira un an de thé à 13 heureux gagnants!

Pour en savoir plus au sujet de toutes les promotions des célébrations du 13e anniversaire, veuillez consulter notre page Conditions des promotions en cours.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des images, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent, spécialiste Relations publiques et partenariats, Les Thés DAVIDsTEA

pr@davidstea.com

Lyla Radmanovich, PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8bb6d6e2-3568-4c67-96b9-183d93c76f2b/fr