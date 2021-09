English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 13.9.2021 klo 15.00

Verkkokauppa.com järjestää pääomamarkkinapäivän 29.9.2021

Verkkokaupan edelläkävijä, Verkkokauppa.com Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän (CMD) sijoittajille ja analyytikoille keskiviikkona 29.9.2021. Tilaisuus alkaa klo 12:30 ja päättyy n. klo 15:00. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuudessa yhtiön johto kertoo strategiastaan tavoitella miljardin euron liikevaihtoa, strategian toteuttamisesta ja siitä miten yhtiö hyödyntää laajan tuotevalikoimansa kuluttajien siirtymässä asioimaan verkossa yhä enenevissä määrin. Kerromme lisää ylivertaisesta teknologisesta taustajärjestelmästämme ja kuulette päivityksen talouden ajankohtaisiin asioihin.

Tilaisuuteen voi osallistua suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://verkkokauppa.videosync.fi/2021-cmd/



Yhtiön johto vastaa tilaisuudessa analyytikoiden ja sijoittajien kysymyksiin. Kysymyksiä voi esittää webcast-sivun kautta koko tilaisuuden ajan, sekä lähettämällä ennakkoon investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuden ohjelma (esitykset ovat englanniksi)

Klo 12.30

Osa I: Strategy update: Road to one billion / Panu Porkka, toimitusjohtaja

Osa II: Strategy execution – Where to win / Panu Porkka, toimitusjohtaja

Our superior technology backbone / Jyrki Tulokas, teknologiajohtaja

The most exciting assortment / Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja

Financial update / Mikko Forsell, talousjohtaja

Yhteinen Q&A

Tilaisuus järjestetään virtuaalisena, joten ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan ilmoittautuminen tapahtuu kirjautuessa tapahtumaan.

Esitysmateriaalit ovat saatavilla tapahtumapäivänä sijoittajasivuillamme; https://investors.verkkokauppa.com/en/capital-markets-day. Myös esitysten tallenteet ovat katsottavissa tilaisuuden jälkeen samalla sivulla.

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan Verkkokauppa.comin Pääomamarkkinapäivään!

Lisätietoja:

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations, Verkkokauppa.com Oyj

Puh. 040 6712999

Marja.makinen@verkkokauppa.com

