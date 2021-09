Sirios identifie deux anomalies de sol en or, chacune d’environ 800 mètres de long, sur sa propriété Aquilon

English French

MONTRÉAL, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI) ont le plaisir d'annoncer que deux séries d’échantillons anormalement élevés en or s’alignant sur deux axes distincts d’environ 800 mètres chacun ont été localisés, sur la propriété aurifère Aquilon à Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Ces anomalies ne sont pas associées aux indices à très hautes teneurs en or déjà connus situés à 400m au sud et constituent donc des cibles d’exploration prioritaires requérant un suivi en prospection de détail et du décapage. Le rapport d’interprétation, reçu récemment, révèle ces anomalies résultant du levé effectué en 2020 qui comprenait six cent quarante-trois échantillons d’humus.



Un levé aéromagnétique héliporté à haute résolution, a de plus été complété la semaine dernière par Geo Data Solutions GDS Inc. sur la propriété Aquilon. Le levé, couvrant l’ensemble de la propriété, totalise environ 1 027 kilomètres de lignes espacées aux 75 mètres. Il aidera à identifier des caractéristiques et des cibles géophysiques le long des anomalies de sol récemment identifiées et fournira à l’équipe d’exploration de Sirios des données géophysiques importantes permettant de mieux définir la géologie et le patron structural détaillé de la propriété.

À propos d’Aquilon

Cette propriété comprend en surface plus d’une trentaine d’indices en or incluant certains avec des très hautes teneurs y compris 560 g/t Au sur 0,49m, 834 g/t Au sur 1,71m et 3 230,89 g/t Au sur 0,8m (réf. : communiqués 02/12/2014; 01/01/2011; 26/06/2008). Elle a fait l’objet de nombreux sondages au cours des années, toutefois la grande majorité de ceux-ci étaient en moyenne de moins de 60 mètres et concentrés de façon très restreinte sur quatre indices principaux lorsque le projet était dirigé par des partenaires. Sirios a récupéré 100% de cette propriété en 2016 et a complété récemment une recompilation de toutes les données disponibles suggérant un nouveau programme d’exploration pour cette propriété qu’elle juge à grand potentiel.

La propriété Aquilon, détenue à 100% par Sirios, comprend 140 claims couvrant près de 70 km2. Elle est située à environ 490 km à l’est de Radisson et est facilement accessible par route en toute saison via la Trans-taïga traversant la région Eeyou Istchee Baie-James.

Davantage d’informations sur la propriété sont disponibles dans la nouvelle présentation corporative de Sirios, disponible au lien suivant: Présentation corporative Sirios - Septembre 2021 (en anglais).

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Sirios se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Roger Moar, géo., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse et ont révisé la version finale du texte.

Énoncés prospectifs :

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.



Contactez :

Dominique Doucet, président

Tél, : (514) 918-2867

ddoucet@sirios.com

site web : www.sirios.com