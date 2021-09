TrueCommerce adquiere DiCentral

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

PITTSBURGH, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un proveedor de nube líder global de soluciones de conectividad, integración y omnicanal de la cadena de suministro y socios comerciales, anunció hoy la adquisición de DiCentral, un proveedor líder global de soluciones B2B y API. Esta adquisición permite a TrueCommerce impulsar el crecimiento de su red global líder, aumentar su cartera de soluciones y expandir su presencia geográfica mundial.



Esta adquisición solidifica aún más la posición de TrueCommerce como líder en el espacio de colaboración y conectividad de la cadena de suministro digital. Al aprovechar la experiencia combinada de la empresa en automatización, digitalización e integración, TrueCommerce está excepcionalmente posicionada para transformar la manera en que sus clientes hacen negocios, con soluciones de valor agregado diseñadas para abordar los desafíos complejos de la cadena de suministro y el comercio electrónico, agilizar las operaciones y aumentar la rentabilidad.

Conocida por simplificar los complejos desafíos empresariales de API y EDI, DiCentral agrega 30,000 conexiones a la Red de Comercio Global de TrueCommerce, además de casi 5,000 clientes de una base diversa. La red conjunta de TrueCommerce ahora se expande a 160,000 conexiones y casi 18,000 clientes. La combinación de los puntos fuertes de las dos empresas crea una oferta inigualable de red y solución innovadora que capacita a los clientes para la digitalizar, expandir y progresar sus negocios más que nunca.

"En conjunto, ofrecemos soluciones integradas intuitivas y conectividad que solucionan los desafíos que nuestros clientes enfrentan para ampliar sus negocios a través de una cadena de suministro cada vez más digitalizada, global y compleja", dijo John Fay, director ejecutivo de TrueCommerce. "Nos comprometemos a optimizar y apoyar la plataforma de DiCentral y me complace dar la bienvenida a los clientes y al equipo talentoso de DiCentral a la familia TrueCommerce".

La adquisición promueve la visión de TrueCommerce para el crecimiento global con servicios e integraciones expandidas, incluyendo:

Red ampliada de la cadena de suministro global basada en la nube

Mayor conectividad de API a principales soluciones de terceros

Un conjunto optimizado de aplicaciones y herramientas SaaS integradas

Capacidades Potentes de iPaaS

Una solución de visibilidad de la cadena de suministro más extensa

Presencia geográfica extendida

Un programa más completo de envío minorista directo del fabricante

Integración más estrecha con SMB (pequeñas y medianas empresas) y ERPs (planificación de recursos empresariales) empresariales basadas en la nube

Implementación acelerada y ROI (retorno sobre la inversión) para los clientes



“Estoy muy contento de unirme al equipo de liderazgo de TrueCommerce y trabajar junto a John Fay y Todd Johnson para unir de modo transparente las dos empresas”, dijo Thuy Mai, director ejecutivo de DiCentral. “Vemos esto como un beneficio para todos los clientes de TrueCommerce y de DiCentral. El aumento resultante en la conectividad de red global, soluciones de comercio, aplicaciones y herramientas proporciona una oferta inigualable para los clientes que buscan ampliar sus negocios".

El Sr. Mai pasará a ser miembro del equipo de liderazgo ejecutivo de TrueCommerce, en calidad de codirector de estrategias de TrueCommerce. Todd Johnson ocupará la posición de nuevo director ejecutivo de DiCentral, además de sus funciones actuales como presidente y director de operaciones de TrueCommerce. John Fay continuará como director ejecutivo de la empresa conjunta.

“Las ofertas de DiCentral fortalecen nuestra red de comercio multiempresarial, que ya empodera a las empresas de todo tamaño para su crecimiento nacional e internacional”, dijo Todd Johnson, director ejecutivo de DiCentral y presidente y director de operaciones de TrueCommerce. "Espero trabajar con el equipo de DiCentral y continuar ofreciendo las mejores soluciones y servicios a nuestros clientes".

Ryan Harper, socio general de Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS), una empresa líder de capital privado centrada en tecnología que recientemente adquirió TrueCommerce, comentó: "Tenemos la certeza de que TrueCommerce está encaminada para convertirse en el líder mundial en soluciones de colaboración, conectividad y omnicanal de la cadena de suministro. Continuamos apoyando la estrategia de combinar el crecimiento orgánico con adquisiciones estratégicas enfocadas que expanden el alcance y profundidad de los segmentos, sectores geográficos y áreas de capacidad nuevos y existentes".

WCAS adquirió TrueCommerce en noviembre de 2020 de Accel-KKR (AKKR). AKKR continua siendo un accionista minoritario de TrueCommerce. DiCentral obtuvo asesoría de DC Advisory.

Acerca de TrueCommerce

TrueCommerce es la manera más completa de conectar sus negocios con toda la cadena de suministro, con tota integración, desde EDI a gestión de inventarios, cumplimiento, mostradores digitales y mercados. Revolucionamos la visibilidad y colaboración de la cadena de suministro ayudando a las organizaciones a aprovechar al máximo sus iniciativas omnicanal por medio de conectividad P2P empresarial, gestión de pedidos, reabastecimiento colaborativo, cumplimiento inteligente, análisis multifuncional y gestión de información de productos.

La red de comercio global de TrueCommerce puede conectar empresas con más de 130,000 minoristas, distribuidores y proveedores de servicios de logística. Como proveedor de servicios totalmente administrados, también gestionamos la incorporación de nuevos socios de negocios, así como la gestión continua de mapeo específico de socios, cambios de etiquetado y monitoreo de comunicaciones. Es por esto que miles de empresas, que van desde startups hasta Fortune 100 global, en varios sectores, confían en nosotros.

TrueCommerce: Haga negocios en toda dirección

Para más información visite www.truecommerce.com

Acerca de DiCentral

Fundada en 2000, DiCentral es un proveedor global líder de soluciones de integración de negocio a negocio y aplicaciones, con más de dos décadas de experiencia en la resolución de complejos desafíos de EDI y API. Mientras las condiciones del mercado continúan fluctuando y se implementa la tecnología para la gestión de cambios en los procesos, las organizaciones líderes confían en la plataforma de integración basada en la nube de DiCentral y en un equipo global de expertos especializados para integrar y aprovechar datos en múltiples sistemas y aplicaciones en la nube y en las instalaciones.

DiCentral, con sede en Houston, Texas, tiene 11 oficinas en todo el mundo, ofreciendo apoyo a clientes en más de 35 países. DiCentral utiliza una vasta biblioteca de integraciones con ERPs y otras aplicaciones para intercambiar datos transaccionales de modo perfecto con socios comerciales de todo el mundo para maximizar el ROI al mismo tiempo que mantiene la infraestructura de datos existente. Los servicios y soluciones de DiCentral son aprovechados por muchas empresas Fortune 1000, procesando más de $ 200 mil millones en transacciones para más de 30,000 organizaciones en todo el mundo. Para más información visite, www.dicentral.com .

Acerca de Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS es una empresa líder de capital privado de Estados Unidos centrada en dos sectores objetivo: tecnología y atención médica. Desde su fundación en 1979, la estrategia de la firma fue asociarse con equipos de gestión destacados y crear valor para sus inversores mediante una combinación de mejoras operativas, iniciativas de crecimiento y adquisiciones estratégicas. La firma recaudó y gestionó fondos por un total de $ 27 mil millones en reversa de capital. Para más información, visite www.wcas.com .

Acerca de Accel-KKR

Accel-KKR es una firma de inversión centrada en tecnología con más de $ 10 mil millones en reserva de capital. La empresa se centra en empresas habilitadas para software y tecnología, bien posicionadas para el crecimiento de las ventas brutas y los ingresos netos. En el centro de la estrategia de inversión de Accel-KKR está el compromiso de desarrollar asociaciones sólidas con los equipos de gestión de las empresas de su cartera y un enfoque en la creación de valor junto con la administración utilizando recursos significativos disponibles a través de la red Accel-KKR. Accel-KKR se centra en las empresas del mercado medio y ofrece una amplia gama de soluciones de capital que incluyen capital de compra, inversiones de crecimiento minoritario y alternativas de crédito. Accel-KKR además invierte en una amplia gama de tipos de transacciones que incluyen recapitalizaciones de empresas privadas, venta de parte de las acciones divisionales y transacciones privadas. En 2019 y 2020, Inc. nombró a Accel-KKR para "PE 50 –The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs" (Las mejores firmas de capital privado para empresarios), su lista anual de firmas de capital privado abiertas a los fundadores. Accel-KKR tiene su sede en Menlo Park, con oficinas en Atlanta y Londres. Para más información visite, www.accel-kkr.com .

