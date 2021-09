TrueCommerce Mengakuisisi DiCentral

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

PITTSBURGH, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, penyedia layanan cloud global terkemuka untuk rantai pasokan serta solusi konektivitas, integrasi, dan omnichannel bagi mitra dagang, hari ini mengumumkan akuisisinya atas DiCentral, penyedia solusi B2B dan API global terkemuka. Akuisisi akan mendorong pertumbuhan TrueCommerce sebagai pemimpin jaringan global terkemuka, memperluas portofolio solusinya, sekaligus mengembangkan jejak geografis globalnya.



Selain itu, akuisisi juga akan semakin mengokohkan kepemimpinan TrueCommerce dalam bidang kolaborasi dan konektivitas rantai pasokan digital. Dengan memanfaatkan keahlian perusahaan dalam otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi, TrueCommerce memiliki peluang unik untuk mengubah cara pelanggan berbisnis melalui solusi bernilai tambah guna menangani tantangan rantai pasokan mau pun eCommerce yang kompleks, demi memperlancar operasi sekaligus meningkatkan profitabilitas.

DiCentral tersohor berkat kemampuannya untuk menyederhanakan tantangan bisnis API dan EDI. Mereka berhasil menambahkan hampir 5.000 pelanggan dari berbagai basis dan 30.000 koneksi ke Jaringan Perdagangan Global TrueCommerce. Jaringan gabungan TrueCommerce kini semakin luas, dengan 160.000 koneksi dan hampir 18.000 pelanggan. Kombinasi kekuatan kedua perusahaan tersebut menciptakan jaringan dan penawaran solusi inovatif tiada banding yang memberdayakan pelanggan untuk mendigitalisasi, memperluas, serta mengembangkan bisnis mereka dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.

“Kami bekerja sama menciptakan solusi terintegrasi dan konektivitas intuitif terhubung untuk mengatasi tantangan pelanggan dalam mengembangkan bisnis di seluruh rantai pasokan yang semakin digital, global, dan kompleks,” ujar John Fay, CEO TrueCommerce. “Berdasarkan komitmen penyempurnaan dan dukungan terhadap platform DiCentral, kami menyambut pelanggan dan tim berbakat dari DiCentral ke dalam keluarga TrueCommerce.”

Akuisisi ini memacu visi TrueCommerce untuk tumbuh secara global dengan perluasan layanan dan integrasi, termasuk:

Perluasan jaringan rantai pasokan global berbasis cloud

Peningkatan konektivitas API ke solusi pihak ke-3 utama

Penyempurnaan kumpulan aplikasi dan alat SaaS terpadu

Penguatan kemampuan iPaaS

Perluasan solusi visibilitas rantai pasokan

Perluasan jejak geografis

Perluasan cakupan program pengiriman ritel

Penguatan integrasi dengan ERP tingkat perusahaan & SMB berbasis cloud

Pencepatan penyebaran dan ROI untuk pelanggan

“Kami sangat menantikan kerja sama dengan tim kepemimpinan TrueCommerce, John Fay, dan Todd Johnson untuk menggabungkan kedua perusahaan ini secara mulus,” ucap Thuy Mai, CEO DiCentral. “Ini adalah solusi yang saling menguntungkan bagi pelanggan TrueCommerce dan DiCentral. Peningkatan konektivitas, solusi niaga, aplikasi, dan alat bantu jaringan global akan menjadi penawaran terbaik bagi pelanggan yang ingin mengembangkan bisnisnya.”

Mai akan menjadi anggota tim kepemimpinan eksekutif TrueCommerce dan menjabat sebagai Co-Chief Strategy Officer TrueCommerce. Todd Johnson akan menjabat sebagai CEO baru DiCentral dan tetap menduduki posisi President dan COO TrueCommerce. John Fay akan terus menjabat sebagai CEO perusahaan gabungan tersebut.

“Penawaran DiCentral akan memperkuat jaringan perdagangan multi-perusahaan kami, yang telah memberdayakan pertumbuhan bisnis dalam segala ukuran, baik di dalam mau pun luar negeri,” kata Todd Johnson, CEO DiCentral, sekaligus President dan COO TrueCommerce. “Kami menantikan kerja sama dengan tim DiCentral untuk senantiasa menyediakan solusi dan layanan terbaik di kelasnya bagi para pelanggan.”

Ryan Harper, General Partner dari sebuah perusahaan ekuitas swasta terkemuka khusus teknologi bernama Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) yang baru saja mengakuisisi TrueCommerce, berkomentar, “Kami yakin bahwa TrueCommerce akan menjadi yang terdepan dalam solusi kolaborasi, konektivitas dan saluran rantai pasokan serba ada. Kami akan terus mendukung strategi kombinasi antara pertumbuhan organik dan akuisisi strategis terfokus untuk memperluas kedalaman dan cakupan segmen, lokasi geografis, serta area kemampuan, baik yang baru mau pun yang sudah ada.”

WCAS mengakuisisi TrueCommerce dari Accel-KKR (AKKR) pada bulan November 2020. AKKR masih menjadi pemegang saham minoritas TrueCommerce. DiCentral berada di bawah badan penasehat DC Advisory.

Tentang TrueCommerce

TrueCommerce adalah cara paling lengkap untuk menghubungkan bisnis di seluruh rantai pasokan dengan mengintegrasikan semua hal, mulai dari EDI, manajemen inventaris, pemenuhan, hingga toko dan pasar digital. TrueCommerce telah merevolusi visibilitas dan kolaborasi rantai pasokan dengan membantu organisasi memaksimalkan inisiatif saluran serba ada melalui konektivitas P2P bisnis, manajemen pesanan, penambahan kolaboratif, pemenuhan cerdas, analisis lintasfungsi, serta manajemen informasi produk.

Jaringan Perdagangan Global TrueCommerce dapat menghubungkan bisnis ke lebih dari 130.000 pengecer, distributor, dan penyedia layanan logistik. Sebagai penyedia layanan yang dikelola sepenuhnya, TrueCommerce mengelola penerimaan mitra dagang baru sekaligus manajemen pemetaan, label perubahan, dan pemantauan komunikasi khusus mitra yang masih berlangsung. Oleh sebab itu, TrueCommerce diandalkan oleh ribuan perusahaan—mulai dari perusahaan rintisan hingga Fortune 100 yang sudah mendunia di berbagai bidang industri.

TrueCommerce: Berbisnis di segala arah

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.truecommerce.com

Tentang DiCentral

Didirikan pada tahun 2000, DiCentral adalah penyedia solusi integrasi antarbisnis dan aplikasi terdepan di dunia, dengan pengalaman pemecahan masalah EDI dan API yang kompleks selama lebih dari dua dasawarsa. Seiring berkembangnya kondisi pasar dan penerapan teknologi untuk mengelola perubahan proses, semakin banyak organisasi terkemuka yang mengandalkan platform integrasi berbasis cloud dan tim spesialis ahli global DiCentral guna mengintegrasikan sekaligus memanfaatkan data di berbagai cloud, serta di sistem mau pun aplikasi di lokasi.

DiCentral, yang memiliki kantor pusat di Houston, Texas, dan 11 kantor cabang di seluruh dunia, mendukung pelanggan di lebih dari 35 negara. DiCentral memanfaatkan pustaka integrasi yang lengkap dengan ERP dan aplikasi lain untuk bertukar data transaksi secara mulus dengan mitra dagang di seluruh dunia guna memaksimalkan ROI sekaligus mempertahankan infrastruktur data saat ini. Layanan dan solusi DiCentral telah digunakan oleh banyak perusahaan Fortune 1000 dan berhasil memproses transaksi milik lebih dari 30.000 organisasi di seluruh dunia yang bernilai lebih dari $200 miliar. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.dicentral.com.

Tentang Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS adalah perusahaan ekuitas swasta AS terkemuka yang berfokus pada dua industri target: teknologi dan layanan kesehatan. Sejak didirikan pada tahun 1979, perusahaan menerapkan strategi untuk bermitra bersama tim manajemen yang luar biasa serta meningkatkan nilai untuk para investor melalui kombinasi peningkatan operasional, inisiatif pertumbuhan, dan akuisisi strategis. Perusahaan berhasil mengumpulkan dan mengelola dana komitmen modal dengan jumlah total lebih dari $27 miliar. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.wcas.com.

Tentang Accel-KKR

Accel-KKR adalah perusahaan investasi yang berfokus pada teknologi dengan komitmen modal lebih dari $10 miliar. Perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak dan bisnis berbasis teknologi ini menduduki posisi teratas untuk saluran penjualan dan keuntungan. Inti strategi investasi Accel-KKR adalah komitmen terhadap pengembangan kekuatan kemitraan dengan tim manajemen dari perusahaan portofolionya serta berfokus untuk meningkatkan nilai dan manajemen melalui pemanfaatan sumber daya penting yang tersedia dalam jaringan Accel-KKR. Accel-KKR berfokus pada perusahaan pasar menengah serta menyediakan berbagai solusi modal, seperti modal pembelian, investasi pertumbuhan minoritas, dan alternatif kredit. Accel-KKR juga berinvestasi dalam berbagai jenis transaksi, termasuk rekapitalisasi perusahaan swasta, penciptaaan divisi, dan transaksi swasta. Pada tahun 2019 dan 2020, Accel-KKR mendapatkan gelar “PE 50 – Best Private Equity Firms for Entrepreneurs” dari Inc. pada acara penghargaan tahunan bagi perusahaan ekuitas swasta yang ramah pendiri. Accel-KKR memiliki kantor pusat di Menlo Park dengan kantor cabang di Atlanta dan London. Kunjungi www.accel-kkr.comuntuk mempelajari lebih lanjut.

