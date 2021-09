TrueCommerce, DiCentral 인수

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

피츠버그, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 공급망 및 거래 파트너 커넥티비티, 통합, 옴니채널 솔루션을 공급하는 글로벌 클라우드 사업자 TrueCommerce는 글로벌 B2B 및 API 솔루션 공급사인 DiCentral을 인수했다고 밝혔다. 이번 인수를 통해 TrueCommerce는 글로벌 네트워크 성장을 가속화하고 솔루션 포트폴리오를 강화하는 한편 글로벌 사업 범위를 확대한다는 방침이다.



또한 이번 인수는 디지털 공급망 협업 및 커넥티비티 업계에서 TrueCommerce의 입지를 강화할 것이다. 자동화, 디지털화, 통합과 관련된 통합 법인의 전문성을 활용해 TrueCommerce는 고객사가 사업을 전개하는 방식을 혁신하고 복잡한 공급망 및 전자상거래와 관련된 각종 문제를 해결할 수 있는 부가가치 솔루션을 공급하는 한편 운영을 간소화하고 수익성을 높일 수 있도록 지원하게 된다.

복잡한 API 및 EDI 비즈니스 관련 문제를 간소화하는 능력으로 잘 알려진 DiCentral은 약 3만 개에 달하는 TrueCommerce의 글로벌 상거래 네트워크, 그리고 다양한 산업에 걸쳐 있는 고객사 5천여 곳을 추가하게 된다. 통합된 TrueCommerce 네트워크는 이제 16만 개의 커넥션과 1만8천여 고객사로 확대될 것이다. 양사의 강점이 결합된 통합 법인은 고객사가 디지털화, 사업 확대와 성장을 진행할 수 있도록 지원하는 획기적인 네트워크와 혁신적 솔루션을 창출할 것으로 기대된다.

TrueCommerce CEO인 John Fay는 “통합 법인은 고객사가 디지털화되고 복잡한 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 사업을 성장시키는 과정에서 마주하는 각종 문제를 해결할 직관적으로 통합된 솔루션과 커넥티비티를 제공할 것”이라면서 “DiCentral의 플랫폼을 확장, 지원하기 위해 적극 노력하고 있으며 DiCentral의 고객사와 인재들이 TrueCommerce와 한 가족이 된 것을 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

이번 인수를 통해 TrueCommerce는 서비스 확대와 통합을 통한 글로벌 성장이라는 비전을 가속화할 수 있게 되었다. 주요 기대 효과는 다음과 같다:

클라우드 기반 글로벌 공급망 확대

핵심적인 제3자 솔루션에 대한 API 커넥티비티 증강

통합된 SaaS 애플리케이션과 툴 종류 증가

강력한 iPaaS 능력

파악 범위가 확대된 공급망 가시성 솔루션

해외 사업 범위 확대

보다 포괄적 형태의 리테일 드랍쉬핑 프로그램

클라우드 기반 중소기업 및 엔터프라이즈 수준의 다양한 EPR와의 긴밀한 통합

고객사를 위한 솔루션 도입 및 ROI 증대 가속화

DiCentral CEO인 Thuy Mai는 “양사의 원활한 통합을 위해 TrueCommerce 경영진에 합류해 John Fay와 Todd Johnson과 함께 일하게 되어 기대가 크다”면서 “양사의 통합은 TrueCommerce와 DiCentral 고객사 모두에게 윈윈이 될 것이다. 글로벌 네트워크 커넥티비티와 상거래 솔루션, 애플리케이션, 툴이 늘어나게 되면서 앞으로 사업 확장을 추진하는 고객사를 대상으로 획기적 수준의 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

Mr. Mai는 앞으로 TrueCommerce의 최고전략 공동 책임자로 경영진에 합류할 예정이다. TrueCommerce 사장 겸 COO인 Todd Johnson은 DiCentral CEO직을 겸직하게 되며 John Fay는 통합 법인 CEO직을 유지한다.

TrueCommerce 사장 겸 COO이자 DiCentral CEO가 될 Todd Johnson은 “DiCentral의 각종 서비스는 국내외 각 기업들의 성장을 뒷받침하고 있는 우리 회사의 멀티엔터프라이즈 상업 네트워크를 강화한다”면서 “앞으로 DiCentral 직원들과 힘을 합쳐 업계 최고 수준의 솔루션과 서비스를 고객사에 제공할 것”이라고 말했다.

기술 중심 사모투자사로 최근 TrueCommerce를 인수한 Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS)의 운용 책임자인 Ryan Harper는 “TrueCommerce는 공급망 협업, 커넥티비티 및 옴니채널 솔루션 분야 글로벌 리더로 성장하고 있다. 우리는 통합 법인의 자체 성장을 위한 전략, 그리고 목적을 가진 전략적 인수를 통한 신규, 기존 사업 분야 및 지역, 역량의 깊이와 범위를 확대하는 작업을 계속 지원할 것”이라고 말했다.

WCAS는 2020년 11월 Accel-KKR (AKKR)로부터 TrueCommerce를 인수했으며 AKKR는 TrueCommerce의 소수주주 지위는 유지한다. DC Advisory는 DiCentral에 대한 자문을 담당한다.

TrueCommerce 개요

TrueCommerce는 고객사가 공급망 전반에 걸쳐 연결될 수 있는 가장 포괄적 방식이며 EDI부터 재고 관리, 풀필먼트, 디지털 스토어프론트 및 마켓플레이스까지 모든 것을 통합한다. 자사는 비즈니스 P2P 커넥티비티, 주문 관리, 협업 보충, 지능형 풀필먼트, 다기능적 분석, 제품 정보 관리를 통해 기업들이 옴니채널 이니셔티브에서 최대한의 성과를 거두도록 지원함으로써 공급망 가시성과 협업 능력을 혁신하고 있다.

TrueCommerce의 글로벌 상업 네트워크는 리테일러, 유통사, 물류 서비스 사업자 등 13만 곳이 넘는 기업들을 연결할 수 있다. 완전한 형태의 매니지드 서비스 사업자인 자사는 신규 거래 파트너 온보딩, 파트너 특화 매핑, 라벨링 변경, 커뮤니케이션 모니터링 관리도 진행한다. 이를 통해 스타트업부터 글로벌 Fortune 100 기업에 이르기까지 업계를 망라한 고객사층을 구축하고 있다.

TrueCommerce: 모든 방향으로 비즈니스를 진행한다



자세한 정보는 www.truecommerce.com에서 확인할 수 있다.

DiCentral 개요

2000년 창립한 DiCentral은 기업과 기업간 거래 및 애플리케이션 통합 솔루션 분야 글로벌 사업자로 20여년 간 복잡한 EDI 및 API 관련 문제 해결에 집중해 왔다. 시장 변동성이 여전하고 각종 변화를 관리하기 위한 기술이 도입되고 있는 가운데, 주요 기관들은 DiCentral의 클라우드 기반 통합 플랫폼과 전 세계 곳곳에 배치된 전문 인력을 통해 다양한 클라우드 및 온프레미스 시스템, 애프리케이션에 걸쳐 있는 데이터를 통합, 활용하고 있다.

미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 DiCentral은 전 세계 35개 국가에 11곳의 고객 지원 사무소를 운영하고 있다. DiCentral은 ERP 및 기타 애플리케이션을 거래 데이터와 원활하게 교환해 전 세계 거래 파트너들이 ROI를 극대화하고 기존의 데이터 인프라를 유지할 수 있도록 다양한 통합 작업 방식을 활용한다. 다수의 Fortune 1000 기업들이 DiCentral의 서비스와 솔루션을 이용하며 그 동안 전 세계 3만 곳이 넘는 기관들이 진행하는 2,000억 달러 이상의 거래를 처리했다. 자세한 정보는 www.dicentral.com에서 확인할 수 있다.

Welsh, Carson, Anderson & Stowe 개요

WCAS는 미국 사모투자사로 기술 및 헬스케어 분야에 투자의 초점을 맞추고 있다. 1979년 창립 이래 자사의 전략은 훌륭한 경영진과 함께 하며 운영 실적 향상, 성장 이니셔티브 및 전략적 인수를 통해 투자자에게 가치를 제공해 왔다. 자사는 현재 270억 달러 이상의 자산을 조달, 운용해 오고 있다. 자세한 정보는 www.wcas.com에서 확인할 수 있다.

Accel-KKR 개요

Accel-KKR은 기술에 중점을 툰 투자 회사로 현재까지 투자 규모는 100억 달러가 넘는다. 자사는 소프트웨어, 기술 분야 역량, 탑라인 및 바텀라인 성장에 유리한 입지를 갖춘 기업에 대한 투자에 중점을 두고 있다. Accel-KKR은 포트폴리오 기업 경영진과 긴밀한 관계를 구축하고 Accel-KKR 네트워크를 통해 동원 가능한 리소스를 활용한 가치 구축을 투자 전략의 핵심으로 삼는다. Accel-KKR은 미들마켓 기업에 초점을 맞추고 있으며 바이아웃 자본, 소수 성장 투자, 신용 대한 등 광범위한 자본 솔루션을 제공한다. 또한 비상장 기업 자본 재구성, 영역별 카브아웃 및 비상장 전환 거래 등 다양한 거래 유형에 투자한다. Accel-KKR은 2019년과 2020년 Inc.가 매년 선정하는 창립자 친화적 사모투자사 리스트인 PE 50 - The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs에 등재되었다. 자사는 멘로파크에 본사를 두고 있으며 애틀랜타와 런던에 지사를 운영한다. 자세한 정보는 www.accel-kkr.com에서 확인할 수 있다.

Media Contact

Lisa Aurichio

President, BSYA

(917) 476-8366

Lisa@bsya.com