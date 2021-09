TrueCommerce Adquire DiCentral

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

PITTSBURGH, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A TrueCommerce, fornecedora líder global de soluções de conectividade, integração e omnicanal de cadeia de suprimentos e parceiros comerciais, anunciou hoje que adquiriu a DiCentral, fornecedora líder global de soluções B2B e API. Com essa aquisição a TrueCommerce viabilizará o crescimento da sua rede global líder, o aumento do seu portfólio de soluções e a expansão da sua presença global.



Essa aquisição solidifica ainda mais a posição da TrueCommerce como líder no espaço de colaboração e conectividade da cadeia de suprimentos digital. Agora com a experiência conjunta da empresa em automação, digitalização e integração, a TrueCommerce está excepcionalmente posicionada para transformar a maneira como seus clientes fazem negócios, com soluções de valor agregado criadas para enfrentar os desafios complexos da cadeia de suprimentos e do comércio eletrônico, agilizar as operações e aumentar a lucratividade.

Conhecida por simplificar os complexos desafios de negócios de API e EDI, a DiCentral adiciona 30.000 conexões à Rede de Comércio Global da TrueCommerce, além de quase 5.000 clientes de uma base diversificada. A rede conjunta da TrueCommerce agora chega a 160.000 conexões e quase 18.000 clientes. A combinação dos pontos fortes das duas empresas cria uma oferta inigualável de rede e solução inovadora que capacita os clientes a digitalizar, expandir e aumentar mais do que nunca seus negócios.

“Em conjunto, oferecemos soluções e conectividade intuitivas integradas que resolvem os desafios que nossos clientes enfrentam para ampliar seus negócios em uma cadeia de suprimentos cada vez mais digitalizada, global e complexa”, disse John Fay, CEO da TrueCommerce. “Estamos comprometidos em aprimorar e apoiar a plataforma da DiCentral e recebemos com prazer os clientes e a equipe talentosa da DiCentral na família TrueCommerce.”

A aquisição apoia a visão da TrueCommerce para o crescimento global com maiores serviços e integrações, incluindo:

Rede expandida da cadeia de suprimentos global baseada na nuvem

Maior conectividade de API para as principais soluções de terceiros

Um conjunto aprimorado de aplicativos e ferramentas SaaS integrados

Capacidades potentes de iPaaS

Uma solução de visibilidade da cadeia de suprimentos mais extensa

Maior alcance geográfico

Um programa mais abrangente de entrega de varejo direto da fábrica

Integração mais estreita com SMB e ERPs corporativos com base na nuvem

Implantação acelerada e ROI para clientes



“Estou muito contente em fazer parte da equipe de liderança da TrueCommerce e de trabalhar ao lado de John Fay e Todd Johnson para unir as duas empresas”, disse Thuy Mai, CEO da DiCentral. “Nós vemos isso como um benefício para todos os clientes da TrueCommerce e da DiCentral. O aumento da conectividade da rede global, das soluções de comércio, dos aplicativos e das ferramentas, passa a ser uma oferta imbatível para clientes que buscam expandir seus negócios.”

O Sr. Mai passará a ser membro da equipe de liderança executiva da TrueCommerce, atuando como Codiretor de Estratégia da TrueCommerce. Todd Johnson será o novo CEO da DiCentral, além de continuar nos seus cargos atuais de Presidente e COO da TrueCommerce. John Fay continuará a atuar como CEO da nova empresa.

“As ofertas da DiCentral fortalecem nossa rede de comércio multiempresarial, que já permite que empresas de todos os tamanhos cresçam nacional e internacionalmente”, disse Todd Johnson, CEO da DiCentral e Presidente e COO da TrueCommerce. “Estou pronto para trabalhar com a equipe da DiCentral e continuar a fornecer as melhores soluções e serviços para nossos clientes.”

Ryan Harper, Sócio Geral da Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS), uma empresa líder em ativos privados focada na tecnologia recém adquirida da TrueCommerce, comentou: “Estamos confiantes de que a TrueCommerce está no caminho certo para se tornar a líder global em colaboração de cadeia de suprimentos, conectividade e soluções omnicanal. Continuamos a dar apoio à estratégia de união do crescimento orgânico com as aquisições estratégicas focadas que expandem a profundidade e a amplitude dos segmentos, áreas geográficas e de capacidade novos e existentes.”

A WCAS adquiriu a TrueCommerce em novembro de 2020 da Accel-KKR (AKKR). A AKKR continua a ser uma acionista minoritária da TrueCommerce. A DiCentral recebeu consultoria da DC Advisory.

Sobre a TrueCommerce

A TrueCommerce é a maneira mais completa de conectar seus negócios com toda a cadeia de suprimentos, com total integração, desde EDI, gerenciamento de estoque, até atendimento, fachadas digitais e mercados. Revolucionamos a visibilidade e a colaboração da cadeia de suprimentos, ajudando as organizações a aproveitar ao máximo suas iniciativas omnicanal por meio da conectividade P2P de negócios, gerenciamento de pedidos, reabastecimento colaborativo, atendimento inteligente, análise multifuncional e gerenciamento de informações de produtos.

A TrueCommerce Global Commerce Network viabiliza a conexão das empresas com mais de 130.000 varejistas, distribuidores e provedores de serviços de logística. Como provedora de serviços totalmente gerenciado, também gerenciamos a integração de novos parceiros comerciais, bem como a gestão contínua de mapeamento específico de parceiros, alterações de rotulagem e monitoramento de comunicações. É por isso que milhares de empresas - desde as startups até as da Fortune 100 global de vários setores - dependem de nós.

TrueCommerce: Negócios em todas as direções

Para mais informação, visite www.truecommerce.com

Sobre a DiCentral

Fundada em 2000, a DiCentral é uma fornecedora líder global de soluções de integração de negócios para negócios e aplicativos, com mais de duas décadas de experiência resolvendo desafios complexos de EDI e API. Com a flutuação das condições de mercado e as mudanças de processos sendo gerenciadas com as tecnologias, as organizações líderes contam com a plataforma de integração na nuvem da DiCentral e uma equipe global de especialistas para integrar e alavancar dados em vários sistemas e aplicativos na nuvem e no local.

Com sede em Houston, Texas, a DiCentral tem 11 escritórios em todo o mundo, apoiando clientes em mais de 35 países. A DiCentral utiliza uma vasta biblioteca de integrações com ERPs e outros aplicativos para trocar facilmente dados transacionais com parceiros comerciais em todo o mundo, para maximizar o ROI, e manter a infraestrutura de dados existente. Os serviços e soluções da DiCentral são utilizados por muitas empresas da Fortune 1000, que processam mais de US$200 bilhões em transações de mais de 30.000 organizações em todo o mundo. Para mais informação, visite www.dicentral.com .

Sobre a Welsh, Carson, Anderson & Stowe

A WCAS é uma empresa líder em ativo privado dos EUA, focada em dois setores-alvo: tecnologia e saúde. Desde a sua fundação em 1979, a estratégia da empresa tem sido fazer parceria com excelentes equipes de gestão e criar valor para seus investidores por meio de melhorias operacionais, iniciativas de crescimento e aquisições estratégicas. A empresa levantou e gerenciou fundos que totalizam mais de US$27 bilhões de capital reservado. Para mais informação, visite www.wcas.com .

Sobre a Accel-KKR

A Accel-KKR é uma empresa de investimento focada em tecnologia com mais de US$10 bilhões em reserva de capital. A empresa se concentra em empresas habilitadas para software e tecnologia, bem-posicionadas para o aumento da receita bruta e da receita líquida. No centro da estratégia de investimento da Accel-KKR está o compromisso de desenvolver parcerias sólidas com as equipes de gestão das empresas do seu portfólio e um foco na criação de valor juntamente com a gestão, utilizando os recursos significativos disponíveis da rede Accel-KKR. A Accel-KKR se concentra em empresas de mercado médio e fornece uma ampla gama de soluções de capital, incluindo capital de aquisição, investimentos de crescimento de minorias, e alternativas de crédito. A Accel-KKR também investe em uma ampla gama de tipos de transações, incluindo recapitalizações de empresas privadas, venda de parte das ações divisionais e transações privadas. Em 2019 e 2020, a Inc. incluiu a Accel-KKR na “PE 50 – The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs”, lista anual de empresas de capital privado abertas aos fundadores. A Accel-KKR está localizada em Menlo Park, e tem escritórios em Atlanta e Londres. Visite www.accel-kkr.com para obter mais informação.

Contato com a Mídia