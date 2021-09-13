TrueCommerce收购DiCentral

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匹兹堡, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce，全球领先的供应链和交易合作伙伴连接、整合和全渠道解决方案云提供商，今天宣布收购全球领先的B2B和API解决方案提供商DiCentral。此次收购使TrueCommerce能够推动其领先的全球网络增长，深化解决方案组合，并扩大全球地域业务覆盖。



此次收购进一步巩固了TrueCommerce作为数字供应链协作和连接领域的领导者地位。通过利用合并公司在自动化、数字化和整合方面的专业知识，TrueCommerce以其独特的定位来改变客户的业务方式，通过增值解决方案来应对复杂的供应链和电子商务挑战、简化运营并提高盈利能力。

DiCentral以简化复杂的API和EDI业务挑战而闻名，可为TrueCommerce的全球商务网络增加3万个连接，此外还有来自一个多元化客户群的近5000名客户。TrueCommerce合并网络现已扩展到16万个连接和近1.8万个客户。此次合并将两家公司的优势结合在一起，创造无与伦比的网络和创新解决方案，让客户能够以前所未有的方式为自己的企业实现数字化、扩展和增长。

TrueCommerce首席执行官John Fay表示：“我们携手合作以提供直观的互联解决方案和连接，解决我们客户在日益数字化的全球复杂供应链中发展业务所面临的挑战。我们致力于增强和支持DiCentral的平台，我非常高兴欢迎DiCentral的客户和才华横溢的团队加入TrueCommerce大家庭。”

此次收购可助推TrueCommerce“扩展服务和整合，实现全球增长”的愿景，其中包括：

扩展基于云的全球供应链网络

将API连接增加到关键第三方解决方案

增强集成SaaS应用和工具

创造强大的iPaaS功能

打造更广泛的供应链可见性解决方案

扩展地域足迹

打造更全面的零售代发货计划

与基于云的SMB和企业级ERP实现更紧密的整合

加速客户的部署和ROI



DiCentral首席执行官Thuy Mai表示：“我非常高兴加入TrueCommerce领导团队并与John Fay和Todd Johnson合作，将两家公司无缝融合在一起。我们认为这对TrueCommerce和DiCentral客户来说都是一个双赢局面。由此带来的全球网络连接、商业解决方案、应用程序和工具的增加，将为寻求业务增长的客户提供无与伦比的内容。”

Mai先生将成为TrueCommerce高管团队的成员，担任TrueCommerce的联合首席战略官。Todd Johnson将担任DiCentral的新任首席执行官，他目前还担任TrueCommerce总裁和首席运营官。John Fay将继续担任合并公司的首席执行官。

DiCentral首席执行官、TrueCommerce总裁兼首席运营官Todd Johnson表示：“DiCentral的产品增强了我们的多企业商务网络，这一网络已经使各种规模的企业在国内和国际实现增长。我期待着与DiCentral团队合作，继续为我们的客户提供一流的解决方案和服务。”

最近收购了TrueCommerce的领先技术专注型私募股权公司Welsh, Carson, Anderson & Stowe（WCAS）的普通合伙人Ryan Harper表示：“我们相信，TrueCommerce有望成为供应链协作、互联和全渠道解决方案的全球领导者。我们继续支持将有机增长与重点战略性收购相结合的战略，以扩展新的和现有细分市场、地区和能力方面的深度和广度。”

WCAS于2020年11月从Accel-KKR（AKKR）收购了TrueCommerce。AKKR仍然是TrueCommerce的少数股东。DiCentral由DC Advisory提供咨询。

关于TrueCommerce

TrueCommerce是将企业与整个供应链进行连接的最完整的方式，可整合从EDI到库存管理、实施、再到数字店面和市场的一切事务。我们通过企业P2P连接、订单管理、协作补货、智能实现、跨功能分析和产品信息管理，帮助企业充分利用全渠道计划，以实现对供应链可见性和协作性的变革。

TrueCommerce全球商务网络可将企业连接到超过13万家零售商、分销商和物流服务提供商。作为一家管理完善的服务提供商，我们还对新贸易合作伙伴的加入实施管理，并对特定合作伙伴映射、标签变更和传播监控进行持续管理。这就是为什么数千家公司（从各行各业的初创企业到全球财富100强）依赖我们的原因。

TrueCommerce：在各个方向开展业务

如需了解更多信息，请访问 www.truecommerce.com

关于DiCentral

DiCentral成立于2000年，是一家全球领先的企业对企业和应用集成解决方案提供商，拥有20多年解决复杂EDI和API挑战的经验。随着市场状况的不断变化以及部署技术以管理流程变化，领先组织可依靠DiCentral基于云的整合平台和全球专业专家团队，在多个云端和本地系统及应用中整合和利用数据。

DiCentral总部位于得克萨斯州休斯顿，在全球设有11个办事处，为超过35个国家和地区的客户提供支持。DiCentral利用配有ERP和其他应用的丰富集成库，与世界各地的贸易合作伙伴无缝交换交易数据，以最大限度地利用ROI，同时维护现有数据基础设施。DiCentral的服务和解决方案被许多财富1000强企业使用，为全球3万多家组织处理超过2000亿美元的交易。如需获取更多信息，请访问： www.dicentral.com 。

关于Welsh, Carson, Anderson & Stowe

Welsh, Carson, Anderson & Stowe（WCAS）是一家美国领先的私募股权公司并专注于两个目标行业：技术和医疗保健。自1979年创立以来，公司一直奉行与杰出管理团队合作的战略，通过结合运营改进、增长计划和战略收购，为投资者创造价值。公司已筹集和管理承诺资本总额超过270亿美元。更多信息，请访问 www.wcas.com 。

关于Accel-KKR

Accel-KKR是一家专注于技术的投资公司，资本承诺超过100亿美元。公司专注于软件和技术支持企业，处于有利于营收和利润增长的优势地位。Accel-KKR的核心投资战略是致力于与投资组合公司的管理团队建立强大的合作关系，并利用通过Accel-KKR网络获得的大量资源来创造管理价值。Accel-KKR专注于中间市场公司，提供广泛的资本解决方案，包括回购资本、少数股权增长投资和信贷替代方案。Accel-KKR还投资于多种交易类型，包括私营公司资本重组、业务剥离和私有化交易。2019年和2020年，Accel-KKR获评Inc.“私募50——企业家最佳私募股权公司”称号，这是其创始人友好型最佳私募股权公司年度名单。Accel-KKR总部位于门洛帕克，在亚特兰大和伦敦设有办事处。了解更多信息，请访问 www.accel-kkr.com 。

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