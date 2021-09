TrueCommerce 收購 DiCentral

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

匹茲堡, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的供應鏈和貿易夥伴連接、整合和全渠道解決方案雲端供應商 TrueCommerce 今天宣佈收購全球領先的 B2B 和 API 解決方案供應商 DiCentral。本次收購讓 TrueCommerce 得以推動其全球領先網絡的增長、擴大解決方案組合及拓展其全球業務。



本次收購進一步鞏固 TrueCommerce 作為數碼供應鏈協作和連接領域領導者的地位。TrueCommerce 透過利用合併公司在自動化、數碼化和整合方面的專業知識,處於獨特定位以改變客戶的經營方式,並為解決複雜的供應鏈和電子商務挑戰、簡化營運並提高盈利能力提供增值解決方案。

DiCentral 以簡化複雜的 API 和 EDI 業務挑戰而聞名,為 TrueCommerce 的全球商業網絡增加了 30,000 個連接,以及來自基礎廣泛的差不多 5,000 名客戶。合併後的 TrueCommerce 網絡現已擴展至 160,000 個連接點和接近 18,000 名客戶。合併將兩家公司的優勢結合,帶來無與倫比的網絡和創新解決方案,讓客戶以前所未有的方式落實數碼化、擴展和發展業務。

TrueCommerce 行政總裁 John Fay 說:「我們一起提供直觀的整合解決方案,可解決客戶在日益數碼化、全球和複雜供應鏈中不斷發展業務時面臨的各種挑戰。我們致力加強和支援 DiCentral 的平台,我很高興歡迎 DiCentral 的客戶及其才華橫溢的團隊加入 TrueCommerce。」

本次收購透過擴大的服務和整合程序,可推動 TrueCommerce 的全球增長願景,包括:

擴展雲端全球供應鏈網絡

將 API 連接擴展至關鍵第 3 方解決方案

一套增強功能的整合軟件即服務 (SaaS) 應用程式和工具

強大的整合平台即服務 (iPaaS) 能力

更廣泛的供應鏈可見性解決方案

擴展業務的地理範圍

更全面的零售直運計劃

與雲端為本的 SMB 和企業級 ERP 緊密整合

加速部署和客戶投資回報



DiCentral 行政總裁 Thuy Mai 表示:「我很高興加入 TrueCommerce 領導團隊,並與 John Fay 和 Todd Johnson 攜手將這兩家公司完美結合。我們認為合併對 TrueCommerce 和 DiCentral 客戶來說都可達到雙贏局面。結果是增加全球網絡連接、商業解決方案、應用程式和工具,為希望發展業務的客戶提供無與倫比的產品。」

Mai 先生將成為 TrueCommerce 行政領導團隊的成員,擔任 TrueCommerce 的聯合策略總監。Todd Johnson 將擔任 DiCentral 的新任行政總裁,以及他目前擔任的 TrueCommerce 總裁和營運總監。John Fay 將繼續擔任合併公司的行政總裁。

DiCentral 總裁兼 TrueCommerce 總裁兼行政總裁 Todd Johnson 說:「DiCentral 的產品可加強我們的跨企業商務網絡,而該網絡至今已為各種規模的企業提供在國內和國際上增長的能力。我期待與 DiCentral 團隊密密合作,並繼續為客戶提供一流的解決方案和服務。」

Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) 是最近收購 TrueCommerce 的領先技術私募股權公司,其總合伙人 Ryan Harper 指出:「我們有信心 TrueCommerce 有望成為供應鏈協作、連接和全渠道解決方案的全球領導者。我們將繼續支持結合有機增長與重點策略收購的策略,以擴展新和現有行業、地區和能力領域的深度和範圍。」

WCAS 於 2020 年 11 月從 Accel-KKR (AKKR) 收購 TrueCommerce。AKKR 仍為 TrueCommerce 的少數股東。DiCentral 從 DC Advisory 接受諮詢服務。

關於 TrueCommerce

TrueCommerce 是將您的業務連接到整個供應鏈的最完整方式,整合從 EDI 到庫存管理、實現、數碼店面和市場中的所有內容。我們透過業務 P2P 連接、訂單管理、協作補貨、智能實現、跨職能分析和產品資訊管理以協助組織充分利用其全渠道計劃,徹底改變供應鏈的可見性和協作。

TrueCommerce 全球商務網絡可將企業連接至超過 130,000 家零售商、分銷商和物流服務供應商。作為全面管理的服務供應商,我們也管理新的交易合作夥伴入職流程,以及持續管理針對合作夥伴的映射、標籤更改和通訊監控。因此有數千家公司(從初創公司到財富全球 100 強)依賴我們。

TrueCommerce:全方位展開業務

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.truecommerce.com

關於 DiCentral

DiCentral 成立於 2000 年,是商務和應用整合解決方案的全球領先供應商,擁有 20 多年解決複雜 EDI 和 API 挑戰的經驗。隨著市場條件持續波動及部署技術,以管理流程變化,領先的組織依靠 DiCentral 的雲端為本整合平台和全球專業專家團隊來整合,並利用跨雲端和內部系統及應用程式的數據。

DiCentral 總部位於美國德州侯斯頓,在全球設有 11 個辦事處,為 35 多個國家的客戶提供支援。DiCentral 利用與企業資源規劃 (ERP) 和其他應用程式的廣泛整合資料庫,與全球貿易合作夥伴無縫交換交易數據,在最大程度上提高投資回報率,同時保持現有數據基礎架構。DiCentral 的服務和解決方案獲得很許多財富 1000 強公司的影響,為全球 30,000 多家組織處理超過 2,000 億美元的交易。如欲了解更多詳情,請瀏覽 www.dicentral.com 。

關於Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS 是一家美國領先的私募股權公司,專於兩個目標行業:科技和醫護。自 1979 年成立以來,該公司的策略是一直與出色的管理團隊合作,透過營運改善、增長計劃和策略收購,為投資者創造價值。公司至今已籌集和管理超過 270 億美元的承諾資本。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.wcas.com 。

關於 Accel-KKR

Accel-KKR 是一家以技術為重點的投資公司,其資本承諾超過 100 億美元。公司專於軟件和科技支援的業務,為營收和營收增長做足準備。Accel-KKR 投資策略的核心是致力與其投資組合公司的管理團隊建立穩固的合作夥伴關係,並透過利用 Accel-KKR 網絡提供的重要資源,在管理的同時創造價值。Accel-KKR 專於中型市場公司,提供廣泛的資本解決方案,包括收購資本、少數增長投資和信貸替代方案。Accel-KKR 也投資於廣泛的交易類型,包括私營公司資本重組、部門剝離和私有化交易。在 2019 年和 2020 年,Inc. 將 Accel-KKR 評為「PE 50 – The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs(適合企業家的最佳私募股權公司)」。Accel-KKR 總部位於美國加州門洛帕克,亦在美國喬治亞州亞特蘭大和英國倫敦設有辦事處。請瀏覽 www.accel-kkr.com 了解更多。

