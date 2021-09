Le Compagnon TELUS Santé veille à la santé des Canadiens en français et en anglais partout au pays

English French

MONTRÉAL , 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé, le principal fournisseur de services personnels d’intervention en cas d’urgence au Canada, a annoncé aujourd’hui que le Compagnon TELUS Santé pour Apple Watch est maintenant offert en français et en anglais partout au pays, procurant ainsi la tranquillité d’esprit aux personnes vieillissantes qui vivent à la maison ainsi qu’à leurs proches et à leurs aidants.



Le Compagnon TELUS Santé pour Apple Watch est un service de surveillance d’urgence en tout temps offert par le service national d’intervention d’urgence Compagnon Santé connectée de TELUS Santé. Jumelé à une interface de programmation d’applications de détection des chutes pour Apple Watch, il améliore la sécurité des personnes ayant des problèmes de santé ou qui risquent de chuter.

Selon une étude récente du National Institute on Ageing et TELUS Santé, presque 100 pour cent des Canadiens de 65 ans et plus affirment qu’ils souhaitent vivre en sécurité et de façon indépendante dans leur propre maison aussi longtemps que possible.

« Les chutes sont la principale cause de décès accidentel et d’hospitalisation. En conséquence, un service de détection et de surveillance des chutes peut permettre aux personnes âgées de vivre de façon indépendante plus longtemps tout en assurant leur bien-être et leur sécurité, dit Michel Hébert, directeur médical, TELUS Santé. Et comme plus d’un tiers des Québécois prennent soin d’un parent ou d’un proche âgé, un service de détection comme celui-là peut leur fournir un apaisement et un soutien bien nécessaires en situation d’urgence. »

Le service Compagnon TELUS Santé mise sur les capacités de détection des chutes et de localisation de la montre Apple Watch, qui détecte les chutes brutales de l’utilisateur. L’information est envoyée à la centrale de surveillance nationale de TELUS Santé. Ainsi, des téléphonistes professionnels peuvent immédiatement communiquer avec le client pour confirmer l’urgence, alerter les contacts désignés en cas d’urgence et dépêcher des secours, au besoin.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la transformation de l’expérience liée aux services personnels d’intervention en cas d’urgence, affirme Juggy Sihota, vice-présidente, Solutions de santé grand public, TELUS. En pensant d’abord aux patients, TELUS mise sur les technologies pour offrir le Compagnon TELUS Santé pour Apple Watch, de sorte que les Canadiens puissent gérer activement leur propre santé à la maison et en déplacement, et ainsi conserver leur indépendance. »

Les clients qui possèdent une montre Apple Watch Series 4 ou plus récente peuvent ajouter le service Compagnon TELUS Santé pour seulement 30 $ par mois*. Les nouveaux utilisateurs peuvent acheter une montre Apple Watch avec connectivité cellulaire et le service de surveillance Compagnon TELUS Santé à partir de seulement 54 $ par mois, ce qui procure une économie de 120 $ sur une montre Apple Watch*. Tous les utilisateurs ont besoin d’un abonnement à un forfait de services mobiles postpayés de TELUS avec iPhone 6s ou un modèle plus récent doté de la plus récente version d’iOS. Pour en savoir plus ou pour acheter le Compagnon TELUS Santé pour Apple Watch, composez le 1-888-505-8002 ou visitez le site telus.com/companionwatch

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine, ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, visitez TELUS Santé.

