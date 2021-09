Centessa Pharmaceuticals annonce des résultats positifs de premier ordre sur une étude de preuve de concept concernant le SerpinPC chez des patients hémophiles A et B graves non traités par prophylaxie

Dutch French German Italian Russian Spanish

CAMBRIDGE, Massachusetts (États-Unis) et LONDRES (Royaume-Uni), 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc (ci-après la « Société ») (Nasdaq : CNTA), conjointement à sa filiale ApcinteX Limited (ci-après « ApcinteX »), a annoncé aujourd'hui les résultats positifs des essais de phase 2a de l'AP-0101, la portion à dose multiple itérative sur six mois de sa première étude de preuve de concept humaine en cours de réalisation, qui vise à évaluer le SerpinPC chez des patients atteints d'hémophilie A et B sévère.

L'AP-0101 est une étude de preuve de concept de phase 1/2a visant à évaluer le SerpinPC, un inhibiteur de la protéine C activée (« PCa »), chez 23 sujets masculins atteints d'hémophilie A ou B grave non traités par prophylaxie1. La phase 2a de l'étude consistait à évaluer l'innocuité, la tolérance et la pharmacocinétique du produit sur trois cohortes de doses (0,3 mg/kg, 0,6 mg/kg et 1,2 mg/kg) du SerpinPC administré sous forme d'injection sous-cutanée (SC) toutes les 4 semaines pendant une période de 24 semaines (soit 6 doses au total). La réduction des taux de saignement annualisés (TSA) constitue un résultat préliminaire. Aucun des patients de l'étude ne présentait d'inhibiteurs, bien qu'étant éligibles à ces derniers.

Le SerpinPC s'est révélé bien toléré. Conformément aux indications précédentes, un sujet ayant des antécédents d'affection cutanée a interrompu son traitement au SerpinPC en raison d'une réaction sur le site d'injection. Aucun autre événement indésirable lié au SerpinPC n'a été consigné. Aucune élévation soutenue des D-dimères, une mesure sensible de la génération excessive de thrombines, n'a été signalée tout au long de l'étude de 24 semaines. Deux sujets disposant d'anticorps anticancéreux ont continué à être traités sans incidence apparente sur leur TSA.

Dans la cohorte de la dose la plus élevée, le SerpinPC a réduit le TSA dans touts les cas de saignements auto-signalés à hauteur de 88 % au cours des 12 dernières semaines de traitement (période d'évaluation primaire prédéfinie) par rapport aux TSA de l'ensemble des saignements mesurés de manière prospective au cours de la période d'observation antérieure à l'exposition. Dans la cohorte de la dose la plus élevée, cinq sujets sur huit ont manifesté zéro ou un saignement au cours de la période d'évaluation primaire prédéfinie de 12 semaines. Le TSA lié aux hémorragies articulaires spontanées auto-déclarées a été réduit de 94 % dans la cohorte de la dose la plus élevée. La baisse du TSA a été similaire parmi les patients atteints d'hémophilie A ou d'hémophilie B.

Dose Tested Exploratory Efficacy Endpoints 0.3 mg/kg

n=7 0.6 mg/kg

n=7 1.2 mg/kg

n=8 All Bleeds ABR (median percent change) -80%

p=0.016 -70%

p=0.031 -88%

p=0.016 Spontaneous Joint Bleeds ABR (median percent change) -76%

p=0.016 -69%

p=0.031 -94%

p=0.023 Above analyses compared last 12 weeks of treatment (pre-specified primary assessment period) to

pre-exposure baseline measures. Bleeding events were self-reported.

p-values presented are based on small numbers and are exploratory in nature.



Le nombre médian d'articulations cibles (comportant plus de 3 saignements sur une période de 6 mois) a été réduit à zéro à la fin de l'étude, comparativement à une référence pré-exposition de 2,5 occurrences. Si tous les sujets présentaient des articulations cibles en début d'étude, seuls 15 d'entre eux étaient concernés au terme de l'évaluation.

Les 22 patients ayant achevé la phase 2a de l'étude ont choisi de s'inscrire à la partie de l'étude d'extension ouverte (« EEO ») de 48 semaines, au cours de laquelle une dose sous-cutanée simple de 60 mg de SerpinPC leur sera administrée toutes les 4 semaines pendant une période de 48 semaines (soit 13 doses au total). Centessa prévoit de communiquer les résultats de la partie EEO de cette étude dans le courant du second semestre 2022.

« La réduction convaincante des saignements et la tolérance continue que nous avons observées chez les patients atteints d'hémophilie A et d'hémophilie B lors de cette étude de preuve de concept sont très encourageantes, et nous avons à cœur de faire progresser le SerpinPC à un plan de développement mondial visant à procéder à une ou plusieurs inscriptions. Nous voyons une large utilité du SerpinPC dans le paysage de l'hémophilie et rechercherons la voie la plus rapide pour apporter ce traitement sous-cutané potentiel aux patients atteints d'hémophilie », a déclaré le Pr Antoine Yver, directeur médical de Centessa Pharmaceuticals.

« Les résultats de cette étude de phase 2a sur le SerpinPC continuent de présenter un excellent profil de tolérance à l'égard de cette molécule, et les résultats préliminaires d'efficacité observés au cours de cette étude sur les patients atteints d'hémophilie A et B sévère sont également très prometteurs.Une option sûre, sous-cutanée et prophylactique chez les patients atteints d'hémophilie A et B constituerait un ajout important à nos choix de traitement », a ajouté le Pr David Lillicrap, professeur de pathologie et de médecine moléculaire à la Queen's University de Kingston, Ontario (Canada) et ancien membre du conseil consultatif de la Fédération mondiale d'hémophilie (FMH).

¹ Identifiant sur clinicaltrials.gov : NCT04073498 ( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04073498 )

Téléconférence et webcast

Centessa Pharmaceuticals tiendra un webcast et une téléconférence le 9 septembre 2021 à 8 h 30 (heure de l'Est) en vue de débattre des résultats de premier ordre issus de l'essai de preuve de concept. Pour accéder au webcast sonore accompagné de diapositives, veuillez consulter la page « Events & Publications », dans la section Investors & Media du site Web de la Société à l'adresse https://investors.centessa.com/events-presentations . La téléconférence sera également accessible en composant le (855) 493-3565 (national) ou le (929) 517-9002 (international), en spécifiant l'identifiant de conférence 8459296. Une archive du webcast de ce jour sera disponible sur le site Web de la Société.

À propos de Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals plc vise à apporter de nouveaux médicaments ayant un impact majeur sur les patients en combinant les forces d'un modèle centré sur les actifs avec les avantages de l'échelle et de la diversification typiques des plus grandes organisations de R&D. Le modèle axé sur les actifs fait référence à une société hautement spécialisée et axée sur la spécificité, dirigée par une équipe d'experts bien reconnus en la matière. Les programmes des sociétés centrées sur les actifs de Centessa vont de la phase de découverte au développement avancé et comprennent divers domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie, l'inflammation, les neurosciences, l'hépatologie, la pulmonologie et la néphrologie. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur www.centessa.com .

À propos d'ApcinteX Limited

ApcinteX Limited concentre ses travaux sur la mise au point du SerpinPC pour le traitement de l'hémophilie A et de l'hémophilie B. L'hémophilie est un trouble hémorragique rare causé par une carence de la génération de thrombines consécutive à des lésions vasculaires.

À propos du SerpinPC

Le SerpinPC, produit biologique basé sur la famille de protéines dite des serpines, est conçu pour permettre la génération d'un plus grand nombre de thrombines par l'inhibition de la protéine C activée (PCa), rééquilibrant ainsi la coagulation chez les patients atteints d'hémophilie. Le SerpinPC permet d'envisager le traitement de tous les types d'hémophilie indépendamment de la gravité ou de l'état de l'inhibiteur, et peut également prévenir les saignements associés à d'autres troubles hémorragiques.

À propos de l'AP-0101

L'AP-0101 est un essai clinique ouvert de phase 1/2a en cours de réalisation, qui vise à étudier l'innocuité, la tolérance et la pharmacocinétique des doses intraveineuses et sous-cutanées de SerpinPC chez des volontaires en bonne santé de sexe masculin et des patients masculins atteints d'hémophilie sévère ( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04073498 ).

À propos de l'hémophilie A (HA) et de l'hémophilie B (HB)

Les hémophilies HA et HB désignent des troubles génétiques liés au chromosome C qui affectent respectivement 1 homme sur 5 000 et 1 homme sur 20 000 à la naissance, entraînant des saignements internes spontanés pouvant menacer la vie. Plus de 70 % des saignements se produisent dans les articulations (hémarthroses) en causant des lésions articulaires chroniques (arthropathies) avec désagrégation musculo-squelettique. Les saignements associés à ces troubles résultent d'un défaut ou d'une carence du facteur VIII (dans le cas de l'HA) ou du facteur IX (dans le cas de l'HB), qui sont les deux composantes du complexe de ténase intrinsèque.

La coagulation sanguine normale (hémostase) constitue une part essentielle de la réponse physiologique aux lésions tissulaires. Lorsque les composants sanguins entrent en contact avec les cellules et les protéines extravasculaires, les plaquettes s'accumulent et finissent par conduire à la formation de la thrombine, l'enzyme effecteur de la coagulation sanguine. Une activité du complexe prothrombinase est requise pour la production rapide et localisée de la thrombine nécessaire à une coagulation sanguine adéquate. Le complexe prothrombinase est continuellement dégradé par la PCa, qui est présente dans la circulation à de faibles concentrations. En cas d'activité insuffisante de la ténase intrinsèque (hémophilie), l'activité anticoagulante naturelle liée à la PCa en circulation entraîne une activité insuffisante du complexe prothrombinase pour la coagulation sanguine normale.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent être identifiés par des termes tels que « croire », « anticiper », « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », l'usage du futur, « peut/pourrait », « vise à », « projette », « estime », « potentiel », ainsi que des variantes de ces termes ou expressions similaires qui sont destinées à identifier des énoncés prospectifs. À cette fin, toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Ces déclarations incluent des discussions sur l'étude d'extension ouverte du SerpinPC ainsi que sur sa conception et sa conduite ; des plans de développement continu du SerpinPC incluant notre plan de développement mondial et notre parcours d'inscription pour ce candidat ; nos attentes concernant le paradigme de traitement de l'hémophilie A/B ; notre capacité à fournir des médicaments efficaces aux patients ; la capacité de nos dirigeants à stimuler l'exécution de notre portefeuille de programmes ; notre modèle commercial axé sur les actifs, et les avantages et bénéfices attendus de celui-ci ; nos plans de recherche et de développement cliniques ; le champ d'application, les progrès, les résultats et les coûts de mise au point de nos produits candidats ou de tout autre produit candidat futur ; notre stratégie ; les questions réglementaires, y compris le calendrier et la probabilité de réussite de l'obtention d'approbations en vue de lancer ou poursuivre des essais cliniques ou de commercialiser des produits ; la taille du marché et les opportunités ; ainsi que notre capacité à franchir certaines étapes.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur nos attentes, estimations et projections actuelles à la date du présent communiqué uniquement, et ils sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre les événements ou les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les faits suivants : l'innocuité, la tolérance et le profil d'efficacité du SerpinPC observés à ce jour peuvent varier négativement lors d'essais cliniques futurs, d'analyses continues des données d'essai, ou postérieurement à la commercialisation ; les autorités régulatrices étrangères peuvent ne pas être en accord avec nos stratégies d'approbation réglementaire, les composantes de nos dépositions, telles que les conceptions d'essais cliniques, la conduite et les méthodologies, ou le caractère suffisant des données soumises ; les risques inhérents à la mise au point de produits et de technologies ; les risques liés à notre capacité à protéger et maintenir notre position en matière de propriété intellectuelle ; les risques commerciaux, réglementaires, économiques et concurrentiels, ainsi que les incertitudes, imprévus et hypothèses concernant la Société ; notre capacité à obtenir un financement adéquat pour soutenir nos essais cliniques prévus et nos autres dépenses ; les tendances sectorielles ; le cadre juridique et réglementaire du secteur ; les risques liés aux dépenses futures compte tenu de notre modèle d'entreprise axé sur les actifs ; le risque qu'un ou plusieurs de nos produits candidats ne soient pas développés et commercialisés avec succès ; le risque que les résultats d'études précliniques ou cliniques ne soient pas prédictifs des résultats futurs dans le cadre d'études futures ; et enfin, les risques liés à la pandémie de COVID-19, y compris les effets du variant Delta. Ces risques, ainsi que d'autres risques concernant nos programmes et opérations, sont décrits en détail dans notre formulaire 10-Q le plus récent, déposé auprès de la SEC et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov . Nous opérons dans un environnement très concurrentiel dans lequel de nouveaux risques émergent de temps à autre. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont valables uniquement à la date du présent document. Nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, excepté dans la mesure requise par la loi.

