Centessa Pharmaceuticals kondigt positieve topline-gegevens aan uit Proof-of-Concept-onderzoek van SerpinPC bij patiënten met ernstige hemofilie A en B die geen preventieve behandeling ondergaan

CAMBRIDGE, Massachusetts en LONDEN, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc ("Bedrijf") (Nasdaq: CNTA) heeft samen met dochteronderneming ApcinteX Limited ("ApcinteX") vandaag positieve topline-resultaten aangekondigd van fase 2a van AP-0101, het gedeelte van herhaalde dosering in het lopende first-in-human proof-in-concept-onderzoek van SerpinPC voor patiënten met ernstige hemofilie A en B.

AP-0101 is proof-of-concept-onderzoek van fase 1/2a waarin SerpinPC, een remmer van geactiveerd eiwit C ("APC"), wordt geëvalueerd bij 23 mannelijke deelnemers met ernstige hemofilie A of B die geen preventieve behandeling ondergingen.1In fase 2a van het onderzoek werden de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek beoordeeld in drie doseringscohorten (0,3 mg/kg, 0,6 mg/kg en 1,2 mg/kg) van SerpinPC toegediend als subcutane (SC) injectie elke 4 weken gedurende een periode van 24 weken (in totaal 6 doseringen). Afnames van de jaarlijkse bloedingspercentages (ABR's) waren verkennende resultaten. Hoewel deze in aanmerking kwamen, had geen van de patiënten in het onderzoek remmers.

SerpinPC werd goed verdragen. Zoals eerder bekendgemaakt, stopte één proefpersoon met een voorgeschiedenis van een huidaandoening de behandeling met SerpinPC vanwege een reactie op de injectieplaats. Er zijn geen andere SerpinPC-gerelateerde bijwerkingen geregistreerd. Er is geen aanhoudende verhoging van D-dimeer gemeld, een gevoelige maatstaf voor overmatige trombinevorming tijdens het 24 weken durende onderzoek. Twee proefpersonen hadden antilichamen tegen geneesmiddelen en bleven in behandeling zonder duidelijke impact op ABR's.

In het cohort met de hoogste dosis reduceerde SerpinPC de zelfgerapporteerde ABR van alle bloedingen met 88% tijdens de laatste 12 weken van de behandeling (vooraf gespecificeerde primaire beoordelingsperiode) in vergelijking met de ABR van alle bloedingen prospectief gemeten tijdens de observatieperiode vóór blootstelling. In het cohort met de hoogste dosering hadden vijf van de acht deelnemers nul of één bloeding tijdens de vooraf gespecificeerde primaire beoordelingsperiode van 12 weken. De zelfgerapporteerde ABR van spontane gewrichtsbloedingen daalde met 94% in het cohort met de hoogste dosering. ABR-reducties waren vergelijkbaar bij patiënten met hemofilie A of hemofilie B.

Dose Tested Exploratory Efficacy Endpoints 0.3 mg/kg

n=7 0.6 mg/kg

n=7 1.2 mg/kg

n=8 All Bleeds ABR (median percent change) -80%

p=0.016 -70%

p=0.031 -88%

p=0.016 Spontaneous Joint Bleeds ABR (median percent change) -76%

p=0.016 -69%

p=0.031 -94%

p=0.023 Above analyses compared last 12 weeks of treatment (pre-specified primary assessment period) to

pre-exposure baseline measures. Bleeding events were self-reported.

p-values presented are based on small numbers and are exploratory in nature.



Het mediane aantal doelgewrichten (gewricht met > 3 bloedingen in een periode van 6 maanden) werd aan het einde van het onderzoek van een baseline vóór blootstelling van 2,5 gereduceerd tot nul. Aan het begin van het onderzoek hadden alle deelnemers doelgewrichten en aan het einde van het onderzoek hadden 15 deelnemers geen doelgewrichten.

Alle 22 patiënten die het fase 2a-gedeelte van het onderzoek hebben doorlopen, hebben ervoor gekozen om deel te nemen aan het 48 weken durende Open Label Extension-gedeelte ("OLE") van het onderzoek waarin elke 4 weken gedurende een periode van 48 weken een enkele vlakke subcutane dosering van 60 mg SerpinPC zal worden toegediend (13 doseringen in totaal). Centessa verwacht in de tweede helft van 2022 resultaten van het OLE-gedeelte van dit onderzoek beken te kunnen maken.

"De aanzienlijke afname van bloedingen en de aanhoudende verdraagbaarheid die we hebben waargenomen bij patiënten met zowel hemofilie A als hemofilie B in dit proof-of-concept-onderzoek, zijn zeer bemoedigend. We willen SerpinPC graag naar een wereldwijd ontwikkelingsplan brengen dat is gericht op het verkrijgen van een of meer registraties. We zien een breed nut van SerpinPC in het hele landschap van hemofilie en zoeken de snelste weg om deze mogelijke subcutane therapie aan patiënten met hemofilie te bieden", aldus Antoine Yver, M.D., M.Sc., Chief Medical Officer van Centessa Pharmaceuticals.

"De resultaten van dit fase 2a-onderzoek naar SerpinPC blijven een uitstekend verdraagbaarheidsprofiel tonen voor dit molecuul, en de verkennende werkzaamheidsresultaten die in dit onderzoek van patiënten met ernstige hemofilie A en B werden waargenomen, zijn ook zeer veelbelovend. Een veilige, subcutane preventieve optie voor zowel patiënten met hemofilie A als B zou een belangrijke aanvulling zijn op onze behandelingsmogelijkheden", aldus David Lillicrap, M.D., Professor of Pathology and Molecular Medicine aan Queen's University, Kingston, Ontario, Canada, en eerder lid van de World Federation of Hemophilia Advisory Board.

¹ Id clinicaltrials.gov: NCT04073498 ( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04073498 )

Over Centessa Pharmaceuticals



Centessa Pharmaceuticals plc heeft als doel effectieve nieuwe geneesmiddelen aan patiënten te bieden door de sterke punten van een op activa gericht model te combineren met de schaalvoordelen en diversificatie die kenmerkend zijn voor grotere R&D-organisaties. Het op activa gerichte model heeft betrekking op een zeer gespecialiseerd bedrijf met een unieke focus, dat wordt geleid door een team van gerenommeerde experts met kennis van de materie. De op activa gerichte bedrijfsprogramma's van Centessa variëren van de ontdekkingsfase tot ontwikkeling in de late fase en omvatten diverse therapeutische gebieden zoals oncologie, hematologie, immunologie/infectiologie, neurowetenschappen, hepatologie, pulmonologie en nefrologie. Ga voor meer informatie naar www.centessa.com .

Over ApcinteX Limited



ApcinteX Limited richt zich op de ontwikkeling van SerpinPC voor de behandeling van hemofilie A en hemofilie B. Hemofilie is een zeldzame bloedingsstoornis die wordt veroorzaakt door een tekort aan trombine bij vasculaire schade.

Over SerpinPC



SerpinPC, een biologisch middel op basis van de serpinefamilie van eiwitten, is ontworpen om meer trombine te laten genereren door het remmen van geactiveerd eiwit C (APC) en daarmee de coagulatie bij hemofiliepatiënten weer in evenwicht te brengen. SerpinPC heeft de potentie om alle soorten hemofilie te behandelen, ongeacht de ernst of de status van de remmer, en kan ook bloedingen voorkomen die gepaard gaan met andere bloedingsstoornissen.

Over AP-0101



AP-0101 is een lopend klinisch open-label-onderzoek van fase 1/2a naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van intraveneuze en subcutane doseringen van SerpinPC bij gezonde mannelijke vrijwilligers en mannelijke personen met ernstige hemofilie ( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04073498 ).

Over hemofilie A (HA) en hemofilie B (HB)



HA en HB zijn X-gebonden genetische aandoeningen van respectievelijk één op de 5.000 en één op de 20.000 levend geboren mannen, die leiden tot spontane inwendige bloedingen die levensbedreigend kunnen zijn. Meer dan 70% van de bloedingen komt voor in gewrichten (hemartrose), wat chronische gewrichtsschade (artropathie) met musculoskeletale destructie. De bloeding die met deze aandoeningen gepaard gaat, is het gevolg van een defect of tekort in factor VIII (in het geval van HA) of factor IX (in het geval van HB), de twee bestanddelen van het intrinsieke tenasecomplex.

Normale bloedstolling (hemostase) is een cruciaal onderdeel van de fysiologische reactie op weefselschade. Wanneer bloedcomponenten in contact komen met extravasculaire cellen en eiwitten, worden bloedplaatjes opgehoopt die uiteindelijk tot de vorming van trombine leiden, het effectorenzym van de bloedstolling. Protrombinase activiteit is vereist voor de snelle, plaatselijke productie van trombine die nodig is voor een adequate bloedstolling. Protrombinase wordt continu verslechterd door APC, die in lage concentraties aanwezig is in de bloedbaan. Bij een gebrekkige intrinsieke tenaseactiviteit (hemofilie) resulteert de natuurlijke antistollingsactiviteit van de circulerende APC in onvoldoende protrombinase-activiteit voor een normale bloedstolling.

Toekomstgerichte uitspraken



Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen kunnen worden herkend aan woorden zoals "geloof", "anticiperen", "plannen", "verwachten", "voornemen", "zullen", "kunnen", "doel", "projecteren", "schatten", "potentieel" en variaties van deze woorden of vergelijkbare uitdrukkingen die bedoeld zijn om toekomstgerichte uitspraken te identificeren. Dergelijke verklaringen in dit persbericht die geen verklaringen van historische feiten zijn, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen omvatten besprekingen van het Open Label Extension-onderzoek van SerpinPC en het ontwerp en de uitvoering ervan; plannen voor de verdere ontwikkeling van SerpinPC, waaronder ons wereldwijde ontwikkelingsplan en het registratietraject voor deze kandidaat; onze verwachtingen met betrekking tot het behandelingsmodel voor hemofilie A en B; ons vermogen om effectieve geneesmiddelen te leveren aan patiënten; het vermogen van onze belangrijkste leidinggevenden om de uitvoering van onze portfolio van programma's te aan te sturen; ons op activa gerichte bedrijfsmodel en de beoogde voordelen daarvan; plannen voor onderzoek en klinische ontwikkeling; de omvang, voortgang, resultaten en kosten van de ontwikkeling van onze productkandidaten of andere toekomstige productkandidaten; strategie; zaken aangaande regelgeving, inclusief de timing en waarschijnlijkheid van het verkrijgen van goedkeuringen voor het starten of voortzetten van klinische onderzoeken of het op de markt brengen van producten; marktgrootte en -kansen; en ons vermogen om bepaalde mijlpalen te behalen.

Alle toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen, schattingen en prognoses gelden uitsluitend op de datum van deze uitgave en zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk en nadelig afwijken van de resultaten die zijn vermeld in of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot negatieve verandering van het veiligheids-, verdraagbaarheids- en werkzaamheidsprofiel toekomstige klinische onderzoeken van SerpinPC dat tot op heden wordt waargenomen, doorlopende analyses van onderzoeksgegevens of na commercialisering; buitenlandse regelgevende instanties die niet akkoord gaan met onze strategieën voor wettelijke goedkeuring, onderdelen van onze aanvragen, zoals ontwerpen, uitvoering en methoden van klinische onderzoeken, of de hoeveelheid ingediende gegevens; risico's die inherent zijn aan de ontwikkeling van producten en technologieën; risico's die verband houden met ons vermogen om onze positie op het gebied van intellectueel eigendom te beschermen en te behouden; zakelijke, reglementaire, economische en concurrentierisico's, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en veronderstellingen over het bedrijf; ons vermogen om adequate financiering te verkrijgen voor onze geplande klinische onderzoeken en andere kosten; trends in de sector; het juridische en reglementaire kader voor de sector; risico's in verband met toekomstige uitgaven in verband met ons op activa gerichte bedrijfsmodel; het risico dat een of meer van onze productkandidaten niet met succes worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht; het risico dat de resultaten van preklinische onderzoeken of klinische onderzoeken niet voorspelbaar zijn voor toekomstige resultaten in verband met toekomstige onderzoeken; en risico's in verband met de COVID-19-pandemie, waaronder de effecten van de Delta-variant. Deze en andere risico's met betrekking tot onze programma's en activiteiten worden nader beschreven in ons meest recente formulier 10-Q, dat is ingediend bij de SEC en beschikbaar is op de website van de SEC op www.sec.gov . Wij zijn actief in een zeer concurrerende omgeving waarin van tijd tot tijd nieuwe risico's ontstaan. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en gelden uitsluitend op de datum van deze verklaring. Wij zijn uitdrukkelijk geenszins verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, tenzij wettelijk vereist.

