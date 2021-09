Nouvelles lignes directrices de kinésiologie conçues pour aider les Canadiens à maintenir une santé optimale pendant la pandémie de COVID-19

English French

OTTAWA, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Alliance canadienne de kinésiologie annonce la publication de nouvelles lignes directrices pour aider les Canadiens et Canadiennes à traverser la pandémie. Le document EN MOUVEMENT AVEC LA COVID-19 – DIRECTIVES DE KINÉSIOLOGIE POUR MAINTENIR UNE SANTÉ OPTIMALE montre comment il est possible de faire un retour en toute sécurité à notre mode de vie actif et à notre programme d’activité physique alors que nous apprenons à vivre avec les restrictions de santé publique liées à la COVID-19. Ces lignes directrices sont destinées à tous les Canadiens et Canadiennes, y compris ceux touchés par la COVID longue et les personnes âgées qui peuvent également avoir besoin d’aide pour reprendre leurs activités de la vie quotidienne.



Bien que la pandémie ne soit pas terminée, ces recommandations pratiques peuvent être utilisées dès maintenant et à mesure que les restrictions seront levées, et même après. Les lignes directrices reconnaissent l’expertise et le leadership des kinésiologues dans la recherche de solutions pour la santé et le bien-être, en mettant l’accent sur six domaines de pratique : les capacités cognitives, y compris la santé mentale, l’ergonomie, la santé cardiorespiratoire, les capacités fonctionnelles, la prise de poids et l’obésité, et le retour au sport en toute sécurité.

« L’activité physique est un élément fondamental d’un mode de vie sain, explique Kathie Sharkey, présidente de l’Alliance canadienne de kinésiologie. Ces lignes directrices sont une ressource clé pour les Canadiens et Canadiennes alors que nous nous efforçons tous de reprendre nos activités et d’améliorer notre santé et notre qualité de vie. Avec l’aide des kinésiologues en ces temps incertains, il est possible de bouger mieux et vivre mieux »

Les restrictions de confinement liées à la pandémie de CO.VID-19 ont considérablement modifié nos modes de vie en réduisant nos périodes d’activité physique et nos activités de la vie de tous les jours. Par conséquent, plusieurs font face à de nombreux défis : augmentation du stress et de l’anxiété, perte de la capacité d’effectuer des tâches quotidiennes simples et prise de poids liée à la sédentarité due à l’incapacité de faire de l’exercice ou de pratiquer un sport. Des recherches récentes suggèrent également que le fait de ne pas respecter régulièrement les directives en matière d'activité physique peut augmenter le risque de conséquences graves de la COVID-19i.

SOUTIEN POUR CEUX TRAVAILLANT À DOMICILE OU AU BUREAU

La pandémie a causé de nombreux défis en lien avec les postes de travail au cours de la dernière année, notamment due à une plus grande sédentarité. Comme on s’attendait à ce que cette situation soit à court terme, de nombreuses personnes travaillent toujours à partir de postes de travail loin d’être idéals à la maison, ce qui entraîne une mauvaise posture, une douleur accrue et une diminution de la concentration. Selon Statistique Canada, un espace de travail physique inadéquat serait un obstacle à la productivité pour une personne sur dix travaillant à domicileii. Les kinésiologues peuvent aider les travailleurs et travailleuses à retourner au travail en toute sécurité, qu’il soit à la maison ou non.

« Comme un grand nombre de personnes sont maintenant en télétravail, nous aimerions que davantage d'entreprises fournissent le soutien de professionnels qui peuvent les aider à installer un meilleur poste de travail à la maison, déclare Sharkey. Nous encourageons également fortement les gouvernements à inclure les abonnements et les services de conditionnement physique dans les frais médicaux des impôts personnels. Cette déduction fiscale pour frais médicaux aiderait les Canadiens et Canadiennes, car plus de 80 pour cent ne font pas les 150 minutes d'exercice modéré à vigoureux recommandés par semaine. »

RÉCUPÉRER LES COMPÉTENCES COGNITIVES

Au cours de la dernière année, la santé mentale de plusieurs a été affectée par le stress chronique et les compétences cognitives de certaines personnes ont même été perdues ou altérées à la suite de traumatisme ou de maladie comme la COVID-19. Une étude récente de l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale indique qu’environ un adulte sur cinq a été dépisté positif pour les symptômes de dépression, d’anxiété ou de trouble de stress post-traumatiqueiii. Avec l’aide de l’activité physique, les kinésiologues peuvent aider à renforcer les capacités cognitives des gens affectés pour s’assurer qu’ils soient capables de faire face au stress de la vie normale et de participer pleinement à leur travail et leurs loisirs. Des études ont montré qu’avec 35 minutes supplémentaires d’activité physique chaque jour, les personnes susceptibles à un épisode dépressif peuvent être protégées contre de futurs épisodesiv. Les traitements prescrits dans les Directives de kinésiologie peuvent aider les clients à récupérer leurs voies neuronales, à s’entraîner à nouveau et à améliorer leurs compétences au quotidien.

OBTENIR DU SOUTIEN À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE

« Les kinésiologues sont des expert(e)s du mouvement humain qui fournissent des conseils scientifiques et des traitements d’activité physique qui améliorent la récupération, la santé et le bien-être, à toutes les étapes de la vie, souligne Mme Sharkey. Comme la formation et l’éducation des kinésiologues englobent autant la santé physique, que cognitive et mentale, ces professionnel(le)s sont dans une position unique pour comprendre comment ces domaines de la santé s’articulent en utilisant le mouvement comme traitement. »

Les Directives de kinésiologie peuvent être adaptées aux réglementations locales et s’appuyer sur l’expertise des kinésiologues locaux et des associations provinciales de kinésiologie, qui s’engagent à soutenir la santé et le bien-être de toutes et tous. Le rétablissement, un retour au travail en toute sécurité et un mode de vie plus actif sont primordiaux pour toute la population.

À PROPOS DE L’ALLIANCE CANADIENNE DE KINÉSIOLOGIE

L’Alliance canadienne de kinésiologie (ACK) est une organisation à but non lucratif qui défend et fait la promotion de l’avancement de la profession de kinésiologie au Canada. L’ACK s’efforce d’être reconnue comme la voix unificatrice de la profession de kinésiologie et d’avoir un impact positif sur les Canadiens et Canadiennes. Au niveau national, l’ACK représente neuf associations de kinésiologie provinciales affiliées et plus de 4 500 kinésiologues affilié(e)s en développant des partenariats innovants avec d'autres organisations nationales, en fournissant un soutien pour apporter des changements positifs au sein du gouvernement et des politiques publiques, et en faisant la promotion de la science de la kinésiologie. L’ACK établit et fait la promotion des normes de la profession partout au Canada. Pour trouver un kinésiologue, visitez cka.ca.

Pour consulter En mouvement avec la COVID-19 - Directives de kinésiologie : https://www.cka.ca/fr/kinesiology-guidelines-covid

