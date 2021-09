ADVINI : Résultats semestriels 2021

Hausse du chiffre d’affaires de +11,3%

Nouvelle progression de la marge d’EBITDA Courant atteignant 8,5%





Compte de résultat simplifié consolidé (M€) S1 – 2021 S1 – 2020 (*) Var. 2021 / 2020 Chiffre d'affaires 135,3 121,6 +11,3% Marge brute 48,3 45,4 +6,4% Marge brute (% CA) 35,7% 37,4% -170bps EBITDA Courant 11,4 9,3 +22,6% Marge d’EBITDA Courant 8,5% 7,7% +80bps Charges et Produits opérationnels Non Courant 1,0 -0,5 +300% Résultat Net Groupe 3,0 -0,8

Activité

Le Chiffre d’affaires d’AdVini s’élève à 135,3M€ sur le 1er semestre 2021, en progression de 11,3% (+6,5% à périmètre et change constants (pcc) à la suite de l’entrée dans le périmètre du négociant bordelais BVC en avril 2021).

L’activité en France reste stable vs. Juin 2020. Cela s’explique par un recul sur les marchés à volume de la Grande Distribution (-6%) qui avaient fortement progressé en 2020 pendant la période de confinement et une forte progression sur le deuxième trimestre des ventes sur les réseaux sélectifs Cafés Hôtels Restaurants et Cavistes (+10%). En conséquence, le mix produit s’améliore significativement sur ce premier semestre sur le périmètre France, avec pour corollaire des marges reconstituées.

La part de l’Export progresse de 4 points sur le 1er semestre 2021, et représente 46% du chiffre d’affaires Vins d’AdVini. La dynamique est forte sur la Grande Distribution Européenne (hors France) qui progresse de 23%, tirée en particulier par la croissance du marché UK. La tendance est identique sur les réseaux valorisés en Europe avec une progression de 11%. Les zones Amériques et Asie bien qu’affichant une progression à deux chiffres sur le 2ème trimestre ne bénéficient pas du rebond attendu. Enfin, les ventes du périmètre Sud-Africain continuent sur la même tendance, soit une croissance remarquable de + 36% (+30% à change constant).

Résultats et paramètres financiers

La Marge Brute s’améliore de 2,9M€ en valeur grâce à un effet volume et mix favorables (+5M€, +4,1M€ à pcc) et ce malgré la réouverture très progressive des réseaux sélectifs.

L’EBITDA Courant s’élève à 11,4M€, en hausse de 22,6% (+20,4% à périmètre et change constant). La marge d’EBITDA Courant s’établit à 8,5% contre 7,7% l’année dernière à la même période. Cette quatrième année consécutive de progression trouve son origine dans la maîtrise continue des coûts faisant suite au plan de réduction de frais généraux initié en 2019.

Les charges et produits non courants comprennent principalement la plus-value de cession de l’entité Rigal SA ainsi qu’un premier impact estimé suite à l’épisode de gel du mois d’avril.

Dans ce contexte, le Résultat net affiche un profit de + 3 M€ contre - 0,8M€ au 30 juin 2020.

Stabilité de la dette nette malgré l es opérations de croissance externe :



La dette nette (hors IFRS 16) s’établit à 148,1 M€ contre 148,5 M€ au 31 décembre 2020.

L’impact des croissances externes sur la dette nette est compensé par la bonne performance des cash-flow libres (+4M€) sur le semestre.

Perspectives 20 21

La reprise poussive sur les marchés du travel-retail, en Chine, au Japon et sur les USA ainsi que l’épisode de gel majeur sur nos principaux vignobles engagent à la vigilance sur les perspectives du second semestre. Pour autant, sur le moyen terme, AdVini reste confiant et optimiste sur la poursuite rentable de sa croissance, en accord avec les objectifs financiers, environnementaux, sociétaux et de gouvernance de son Plan ORBIS 2023.

Information sur l’avancement des travaux des commissaires aux comptes :

Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

A propos d’AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Maison du Cap et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.

Vos contacts pour plus d’informations :



AdVini



Antoine Leccia / Olivier Tichit



Tél. : 04.67.88.80.00



olivier.tichit@advini.com

