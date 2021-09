Ferrari N.v.: Informativa Periodica Sull’acquisto di Azioni Proprie

Maranello (Italia), 13 settembre 2021 – Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) comunica di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e sul New York Stock Exchange (NYSE), nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 11 marzo 2021 (“Quarta Tranche”), le ulteriori azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata:

MTA NYSE Totale Data

(g/m/a)



Numero azioni ordinarie acquistate



Prezzo medio unitario

ante commissioni

(€) Controvalore ante commissioni







(€)



Numero azioni ordinarie acquistate



Prezzo medio unitario

ante commissioni

($) Controvalore ante commissioni







($)



Controvalore ante commissioni







(€)*



Numero azioni ordinarie acquistate



Prezzo medio unitario

ante commissioni

(€)* Controvalore ante commissioni







(€)*



07/09/2021 7.980 186,2988 1.486.664,42 5.770 219,6808 1.267.558,22 1.068.767,47 13.750 185,8496 2.555.431,89 08/09/2021 7.181 185,2991 1.330.632,84 4.702 219,6865 1.032.965,92 873.396,40 11.883 185,4775 2.204.029,24 09/09/2021 32 185,9500 5.950,40 6.900 220,4676 1.521.226,44 1.285.036,70 6.932 186,2359 1.290.987,10 10/09/2021 8.955 187,3970 1.678.140,14 3.600 220,2948 793.061,28 669.758,70 12.555 187,0091 2.347.898,84 Totale 24.148 186,4083 4.501.387,80 20.972 220,0463 4.614.811,86 3.896.959,27 45.120 186,1336 8.398.347,07

Dall’annuncio della Quarta Tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 10 settembre 2021 il corrispettivo totale investito è stato:

• 106.989.378,86 Euro per n. 620.395 azioni ordinarie acquistate sul MTA

• 30.037.423,69 USD (25.187.600,49 Euro*) per n. 143.295 azioni ordinarie acquistate sul NYSE

Al 10 settembre 2021 la Società deteneva pertanto n. 9.676.201 azioni proprie ordinarie pari al 3,76% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.

Dal 1 gennaio 2019 al 10 settembre 2021 la Società ha riacquistato un totale di 4.490.875 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 635.599.212,52 Euro.

Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, unitamente ai dettagli delle citate transazioni, sono disponibili sul sito internet corporate di Ferrari nella sezione Programmi di Acquisto di Azioni Proprie ( http://corporate.ferrari.com/it/investors/azionisti/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie ).

(*) al tasso di cambio di riferimento EUR/USD della Banca Centrale Europea alla data di ciascun acquisto

