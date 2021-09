Association canadienne du vapotage : Le double standard réglementaire du Canada menace la santé publique

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada envisage de restreindre les arômes dans les produits de vapotage, l'Association canadienne du vapotage (ACV) est stupéfaite par l'hypocrisie et l'iniquité de la réglementation des produits pour adultes. L'alcool, une substance connue pour ses effets nocifs sur la santé et qui, par la dépendance, a détruit des vies et des familles, n'a fait l'objet d'aucune restriction quant à l'utilisation d'arômes dans l'alcool, et aucune étiquette d'avertissement n'est requise. En revanche, les produits de vapotage à la nicotine, un produit de réduction des risques utilisé principalement par les fumeurs qui cherchent à arrêter de fumer, ont fait l'objet d'une réglementation rigoureuse qui a abouti à une proposition visant à restreindre tous les "attributs sensoriels" agréables.



En raison des dommages causés par le tabac combustible, la nicotine a été présentée à tort comme nocive et cancérigène. Bien que la nicotine puisse créer une dépendance, elle n'est pas la source du mal causé par le tabac. C'est le processus de combustion des cigarettes qui provoque la morbidité et la mortalité. La combinaison de beaucoup moins de produits chimiques et de l'absence de combustion dans le vapotage rend les produits de vapotage beaucoup moins nocifs que le tabagisme. C'est en raison de la réduction significative des produits chimiques et de l'absence de combustion que le Royaume-Uni soutient que le risque du vapotage ne dépasse pas 5 % de celui du tabac. D'autres pays du Commonwealth, comme le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, ont adopté le vapotage et encouragent activement les fumeurs à passer au tabac. Ces deux pays sont ainsi en passe d'éliminer le tabagisme dans les dix ans à venir.

Comme le secteur du cannabis est également confronté à des restrictions en matière d'arômes pour les produits inhalables, il est déconcertant que les produits comestibles, comme les bonbons et le chocolat infusés au THC, ne soient pas pris en compte dans la réglementation. L’ACV ne pense pas que les restrictions d'arômes soient appropriées pour les produits destinés aux adultes, mais si l'objectif de la réglementation est de prévenir l'utilisation par les jeunes, comme cela a été dit, il est déconcertant que les produits les plus attrayants et les plus susceptibles d'être consommés accidentellement par les jeunes aient été exclus de la proposition de réglementation.

Les arômes sont un dénominateur commun à tous les produits pour adultes. Alors que les industries du cannabis et du vapotage se battent pour garder les arômes pour les adultes, le secteur de l'alcool opère librement et fait de la publicité à grande échelle. La double norme stupéfiante qui existe pour les boissons alcoolisées est absurde lorsqu'on la compare à celle des autres secteurs. Il existe d'innombrables variantes d'arômes dans les magasins gérés par le gouvernement, notamment la vodka au melon, la vodka au concombre et au citron vert et la vodka aux baies (dont l'emballage attrayant pour les enfants ressemble à une sucette glacée). Il est dans la nature humaine de rechercher des saveurs et des caractéristiques agréables dans ce que l'on consomme. L'objectif de la réglementation ne devrait pas être d'empêcher quiconque de profiter des saveurs, mais d'appliquer correctement la réglementation afin de garantir que ces produits sont consommés légalement et avec un risque minimal.

Il est nécessaire de réglementer ces substances avec prudence pour s'assurer que le public les consomme de manière responsable et est conscient des risques potentiels qu'elles comportent. Cela ne doit pas limiter le choix des produits pour les adultes, car ils peuvent prendre des décisions et faire des achats rationnels et informés.

"Le vapotage, contrairement au cannabis récréatif ou à l'alcool, présente un avantage pour la santé publique. L'objectif de la politique de santé devrait être de capitaliser sur les gains de santé publique. Le Canada a maintenant vu, avec l'interdiction des arômes en Nouvelle-Écosse, que la réduction de l'attrait des produits de vapotage pour les fumeurs entraîne une augmentation du tabagisme et la destruction des petites entreprises. Le règlement proposé n'est pas adapté à la situation. Les Canadiens ne veulent pas d'une réglementation qui entraîne une augmentation du nombre de fumeurs et une diminution des emplois", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

