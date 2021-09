米アナクア社は強化したAQX知財管理プラットフォーム をボシュヘルス社に提供

AQXプラットフォームには、特許分析機能が統合されており、高度な知財管理を実現します。

September 13, 2021 19:00 ET | Source: Anaqua Inc Anaqua Inc

Boston, Massachusetts, UNITED STATES