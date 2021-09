Anaqua, Bausch Health에 향상된 IP 관리 지원한다

Anaqua의 AQX 플랫폼으로 통합 IP 분석과 특허 및 상표 관리 서비스 제공

September 13, 2021 19:00 ET | Source: Anaqua Inc Anaqua Inc

Boston, Massachusetts, UNITED STATES