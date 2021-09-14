Anaqua 助力 Bausch Health 加强知识产权管理

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波士顿, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理技术领军提供商 Anaqua 今日宣布医疗保健产品公司 Bausch Health Companies Inc. 已选择 Anaqua 的 AQX 平台来强化该公司全球业务方面的知识产权管理。



Bausch Health 将使用 Anaqua 的 AQX 作为他们的主要知识产权管理系统—用于专利和商标管理—取代他们之前的知识产权服务提供商。Bausch Health 将利用 Anaqua 广泛的知识产权产品，包括用于专利分析的 AcclaimIP、用于专利年金和商标续展的 Anaqua 服务，以及用于知识产权合同和财务管理的 AQX 模块。

Anaqua 首席执行官 Bob Romeo 评论道：“Bausch Health 是一家追求创新的医疗保健公司，旨在帮助世界各地的人们。我们很自豪能与他们合作，并通过 Anaqua 增强的创新和知识产权管理解决方案更好地为他们宝贵的知识产权资产服务。”

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家综合知识产权 (IP) 管理技术解决方案和服务的优质供应商。Anaqua 的 AQX 平台将最佳实践工作流程与大数据分析和技术支持服务相结合，以创建一个智能环境，旨在为 IP 战略提供信息、支持 IP 决策和简化 IP 运营。今天，美国前 100 名专利申请者和全球品牌中的近一半，以及全球越来越多的律师事务所都在使用 Anaqua 的解决方案。超过一百万的知识产权高管、律师、律师助理、管理员和创新者使用该平台来满足他们的知识产权管理需求。该公司的全球业务总部位于波士顿，在美国、欧洲和亚洲设有办事处。如需更多信息，请访问 anaqua.com 或领英。