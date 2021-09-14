Anaqua 向 Bausch Health 提供強化的 IP 管理服務

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波士頓, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 指的創新與智慧財產權 (IP) 管理技術供應商 Anaqua ，在今日宣布 Bausch Health Companies Inc. 選擇 Anaqua 的 AQX 平台為自家公司全球營運的健康照護產品提供強化的 IP 管理服務。



Bausch Health 將使用 Anaqua 的 AQX 作為管理專利與商標的主要 IP 管理系統，取代先前的 IP 服務供應商。Bausch Health 將善用 Anaqua 多樣化的 IP 產品，包括專利分析適用的 AcclaimIP、專利年費和商標續約適用的 Anaqua 服務，以及 IP 合約與財務管理適用的 AQX 模組。

Anaqua 的 CEO Bob Romeo 表示：「Bausch Health 是創新的健康照護公司，致力向全球各地的人們提供優質服務。能與他們攜手合作，並運用 Anaqua 加強的創新與 IP 管理解決方案為他們寶貴的 IP 資產帶來助益，我們深感自豪。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是整合式智慧財產權 (IP) 管理技術解決方案與服務的優質供應商。Anaqua 的 AQX 平台將最佳實務工作流程與大數據分析及技術支援服務相互結合，打造出精心設計的智慧化環境，以利制定周詳的 IP 策略與 IP 決策，並簡化 IP 營運。如今，美國前 100 大專利申請公司中近半數的公司、跨國品牌，以及世界各地愈來愈多的法律事務所，均選擇採用 Anaqua 解決方案。超過 100 萬位 IP 高階主管、律師、法律顧問、行政人員及創新者都運用此平台，滿足其在智慧財產權管理方面的相關需求。Anaqua 全球業務總部位於波士頓，在美國、歐洲和亞洲各地均設有多個辦事處。如需更多資訊，歡迎造訪 anaqua.com 或 LinkedIn。