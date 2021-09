TaskUs celebra el decimotercer aniversario y anuncia planes de expansión de oficinas

NEW BRAUNFELS, Texas, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TaskUs, Inc. (NASDAQ: TASK), un proveedor de servicios digitales tercerizados y experiencia de cliente de futura generación para empresas de tecnología innovadora y disruptiva, hoy celebró el aniversario de su fundación y anunció planes de expansión de oficinas en todo el mundo.



En los últimos 13 años, TaskUs experimentó un crecimiento exponencial, desde cinco empleados en una oficina de un solo espacio en Manila a más de 31.500 empleados en más de 20 locales en ocho diferentes países. TaskUs continúa su crecimiento con seis nuevas localidades de oficinas, además de aumentar su presencia existente en México y su sede central global, New Braunfels, TX.

La nueva localización en Estados Unidos de TaskUs en Rio Grande Valley será un centro de reunión y capacitación para compañeros de equipo que trabajan en Cirrus, la plataforma de trabajo desde casa de TaskUs. El local de 9,717 pies cuadrados está programado para abrir en octubre de 2021.

Con la expansión de su presencia existente en la India, TaskUs planea abrir dos nuevas oficinas en Gurugram y Mohali. La oficina de 34,000 pies cuadrados en Gurugram, llamada "Jamboree", está planificada para abrir en diciembre de 2021. La empresa también está construyendo una oficina de 100,000 pies cuadrados en Mohali que se espera para principios de 2022.

En las Filipinas, TaskUs espera lanzar "Atlantis", su local permanente en Batangas para noviembre de 2021. También transfiere su oficina principal en las Filipinas de Bonifacio Global City, Taguig a un local de 86,000 pies cuadrados en Ortigas, programado para estar completamente operativo en 2022.

Finalmente, antes de finales de 2021, TaskUs planea lanzar un local en Cali, Colombia, que se llamará "Arena".

"Es increíble observar el crecimiento de TaskUs en los últimos años, espero con gran entusiasmo lo que los próximos 13 años traerán para el futuro", dijo Bryce Maddock, director ejecutivo y cofundador de TaskUs. "Lo que comenzó como una pequeña empresa con dos amigos de la infancia, hoy se convirtió en una organización internacional que impulsa empresas de tecnología disruptiva y de alto crecimiento".

Todos los locales de TaskUs en el mundo reflejan la cultura moderna, vibrante y # RidiculouslyRefreshing de la empresa. TaskUs invierte enormemente en sus locales de trabajo, diseñados para atraer y promover alegría y fomentar el bienestar general de los compañeros de equipo.

Desde el tema Jumanji de Jamboree, el concepto submarino de Atlantis, hasta el motivo inspirado en los deportes de Arena, TaskUs continúa transformando la industria al ofrecer una experiencia excepcional para sus empleados y clientes.

El aniversario de TaskUs y las expansiones de las oficinas vienen después de su reciente OPI en junio de este año. Además de su éxito empresarial, TaskUs se compromete a tener como prioridad su gente y su cultura. TaskUs es constantemente reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo, con un premio reciente del Grupo de Inteligencia de Negocios en marzo de 2021.

Acerca de TaskUs

TaskUs (NASDAQ: TASK es un proveedor de servicios digitales tercerizados y experiencia de cliente de futura generación para empresas de tecnología innovadora y disruptiva, que ayuda a sus clientes a representar, proteger y prosperar sus marcas. Aprovechando una infraestructura basada en la nube, TaskUs atiende a clientes en los sectores de más rápido crecimiento, incluidos medios sociales, comercio electrónico, juegos, medios de transmisión, entrega de alimentos y viajes compartidos, HiTech, FinTech y HealthTech. Al 30 de junio de 2021, TaskUs tenía aproximadamente 31,500 empleados en veinte localidades en Estados Unidos, Filipinas, India, México, Taiwán, Grecia, Irlanda y Colombia.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos, e incluyen además, sin limitación, declaraciones que reflejan nuestros puntos de vista actuales con respecto, entre otras cosas, a nuestras operaciones, nuestro rendimiento financiero, nuestra industria, el impacto de la pandemia global de COVID-19 en nuestro negocio y otras declaraciones no históricas, incluidas las declaraciones en la sección "Perspectivas para el tercer trimestre y el año completo 2021" de este comunicado de prensa. En algunos casos, puede identificar estas declaraciones prospectivas mediante el uso de palabras tales como “perspectiva”, “cree”, “espera”, “potencial”, “continúa”, “puede”, “hará”, “debe”, “podría”, “busca”, “predice”, “intenta”, “tendencias”, “planes”, “estima”, “anticipa” o la versión negativa de estas palabras u otras palabras comparables. Tales declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Por consiguiente, hay o habrá factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos indicados en estas declaraciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: la dependencia de nuestro negocio de clientes clave; el riesgo de pérdida de negocio o falta de pago de clientes significativos; nuestra incapacidad para adquirir nuevos clientes de alto crecimiento de manera rentable; el riesgo de que podamos proporcionar un servicio inadecuado o causar interrupciones en los negocios de nuestros clientes o no cumplir con los estándares de calidad requeridos por nuestros clientes en virtud de nuestros acuerdos; divulgación no autorizada o inadecuada de información personal u otra información confidencial, o violaciones e incidentes de seguridad; publicidad negativa o responsabilidad o dificultad para retener y reclutar empleados; nuestra incapacidad para detectar y disuadir actividades delictivas o fraudulentas u otra mala conducta de nuestros empleados; condiciones económicas y políticas globales, especialmente en las redes sociales y las industrias de entrega de comidas y transporte de las que generamos la mayor parte de nuestros ingresos; la dependencia de nuestro negocio de nuestras operaciones internacionales, particularmente en Filipinas e India; nuestro incumplimiento de las leyes y regulaciones de privacidad y seguridad de datos aplicables; aumentos sustanciales en los costos de tecnología y servicios de telecomunicaciones o nuestra incapacidad para atraer y retener a los tecnólogos necesarios; nuestra incapacidad para adaptar nuestros servicios y soluciones a los cambios en la tecnología y las expectativas de los clientes; fluctuaciones contra el dólar estadounidense en el mercado local divisas en los países en los que operamos; nuestra incapacidad para mantener y mejorar nuestra marca; presión de precios competitivos; nuestra dependencia de la alta gerencia y los empleados clave; la experiencia limitada de nuestro equipo de gestión en la gestión de una empresa pública; la pandemia de COVID-19 en curso, incluida la incertidumbre económica global resultante y las medidas tomadas en respuesta a la pandemia; el control de las afiliadas de The Blackstone Group Inc. y nuestros Co-Fundadores sobre nosotros; y la estructura de doble clase de nuestras acciones comunes. Los riesgos e incertidumbres adicionales incluyen, entre otros, los descritos en “Factores de riesgo” en el folleto de la Compañía, con fecha 10 de junio de 2021, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) de conformidad con la Regla 404(b)(4) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, el 14 de junio de 2021, ya que dichos factores pueden actualizarse periódicamente en nuestros informes periódicos ante la SEC, que están accesibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Estos factores no deben interpretarse como exhaustivos y deben leerse junto con las otras declaraciones de precaución que se incluyen en la declaración de registro. TaskUs no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley.

