Résultats S1 2021 : HiPay confirme sa trajectoire de croissance rentable et la forte progression du volume des paiements

(+ 27%, à 3,2 milliards d’euros)

Le chiffre d’affaires [ 1 ] progresse de + 23% vs. S1 2020, porté par un volume de paiements en hausse de + 27% vs. S1 2020 et de +82% vs. S1 2019.

Le résultat opérationnel, en progression continue, est désormais proche de l'équilibre, à -0,4 million d'euros.

, en progression continue, est désormais proche de l’équilibre, à -0,4 million d’euros. La capacité de financement de HiPay s’élève à 8,6 millions d’euros au 30 juin 2021.

de HiPay s’élève à au 30 juin 2021. La société IDMidCaps a initié la couverture du titre HiPay à l’achat en septembre.[2]

Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse complet.

1 Données non auditées

2 Analyse rémunérée par l’émetteur, disponible sur le site de la société https://hipay.com/fr/investisseurs

A propos de HiPay



HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, HiPay participe activement à la croissance de ses clients en apportant une vision à 360° de leurs activités.



HiPay Group est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP)



Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur LinkedIn Relations Presse Relations Investisseurs Jawad Khatib (Vae Solis Communications)



+33 (0)6 12 66 22 49



jawad.khatib@vae-solis.com Jérôme Daguet (CFO HiPay)



+33 (0)7 86 53 93 93



jdaguet@hipay.com

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

