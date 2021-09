Anaqua permet à Bausch Health d’améliorer la gestion de sa propriété intellectuelle.

BOSTON, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , le leader dans le domaine de la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd'hui que Bausch Health Companies Inc. avait choisi AQX, la plateforme d’Anaqua afin d’améliorer la gestion de sa PI pour ses opérations à l’international.



Bausch Health utilisera AQX comme principal système de gestion PI, aussi bien pour la gestion des brevets que des marques, pour leur ancien fournisseur de services PI. Bausch Health profitera de la large gamme d'Anaqua, y compris AcclaimIP pour l'analyse de brevets, Anaqua Services pour les annuités de brevets et les renouvellements de marques, ainsi que les modules AQX pour la gestion des contrats PI et la gestion financière.

Bob Romeo, PDG d'Anaqua a déclaré : "Bausch Health est une entreprise pharmaceutique innovante qui s’engage à aider les gens dans le monde entier. Nous sommes fiers de travailler avec eux afin de mieux les aider à protéger leurs actifs PI grâce aux solutions d'innovation et de gestion PI d'Anaqua."

À propos d'Anaqua

Anaqua, Inc. leader dans le domaine de la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle. La plateforme AQX d'Anaqua combine les meilleures pratiques de flux de travail avec des analyses de données et des services technologiques pour créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie PI, permettre la prise de décision PI et rationaliser les opérations PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques à travers le monde, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseil dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d'un million de cadres, d'avocats, d’assistants juridiques, d'administrateurs et d'innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion PI. Le siège social de l’entreprise est basé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.